2019房市大預測　朱幸兒：24節氣「穀雨」

▲世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒預測2019年房市代表字為「穀雨」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

世邦魏理仕統計2018年全年數據顯示，受惠於多家中大型企業搬遷及新大樓出租情況優於預期，台北辦公室市場淨去化量表現亮眼，A辦與B辦租金成長分別為2.53％、0.48％。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，今年租金已創下近10年最大漲幅，明年又有多個國際知名「共享辦公室」企業將大舉攻台，所以預測明年商用不動產代表字將是24節氣中的「穀雨。

根據世邦魏理仕統計，2018年A辦及B辦分別全年去化34,386坪、7,756坪，以A辦為例，淨去化量年成長高達189％，推升平均租金達每坪2,705元（年成長2.53％），租金成長創下近十年最大漲幅；B辦需求則持穩，空置率同時維持良好低水平，平均租金則微升至每坪1,767元（年成長0.48％）。世邦魏理仕表示，2018年新落成大樓出租情況良好，強勁租賃需求帶動租金成長幅度顯著，但目前2019年面臨無新大樓落成，辦公空間供給釋出空間相當有限。

世邦魏理仕台灣交易與顧問部陳頌民表示，以台北市為例，租賃市場面臨可出租的選擇有限，市場轉為房東市場且房東具備議價優勢，2019年平均租金預料成長將持平，全年成長幅度將不高於2個百分點。

此外，世邦魏理仕觀察，靈活辦公空間業者近年在中國、香港兩地呈現加倍成長，以亞太16 個城市如上海、香港、首爾、新加坡等為例，在 2013 至 2017 年間靈活辦公室所佔的坪數增長率超過 50％，若單以 2018 上半年為例，靈活辦公空間在亞太辦公室總租賃交易量佔比達 15％，較上一年度成長了 10％，意味著靈活辦公空間的需求強勁，而對於整體租賃市場的影響力將更為顯著。

陳頌民表示，隨著商業環境快速變化，部份大型企業已開始提高投資組合彈性，採用靈活辦公空間以省去資本支出及辦公室裝修的費用，也因此推升了靈活辦公空間的成長。以上海為例，靈活辦公空間所佔的總樓地板面積已達 22.5 萬坪，佔當地辦公室總面積的 3.5％。2019 年靈活辦公空間業者的成長增速將持續，成為影響辦公室市場（包括投資及租賃）的主要關鍵之一。

朱幸兒指出，預計2020年台北將會釋出「國泰松江、大巨蛋、富邦龍江路」三大商辦，但其中還有許多不確定因素，所以在商辦量縮的狀態下，租金也將有利於房東，加上受惠共享辦公室明年將大舉攻台、台商回流、肥咖條款、資金回流等眾多利多，所以明年預測將是「穀雨」；穀雨象徵穀物遇到甘霖，將成長茁壯。但中美貿易戰、升息、資金回流稅負等問題，是不確定因素，需要特別注意。