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股市專家預測108年房市　黃世聰：「資金回流、股市」利多回穩

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▲▼財經專家黃世聰。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財經專家黃世聰認為明年房市將更好。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

房市進入盤整期已4年，今（107）年也將進入尾聲，多數專家、學者對於明年房市預測都採取保守態度，認為買賣雙方價格認知上的差距仍將持續拉鋸，財經專家黃世聰卻抱持不同看法。黃世聰表示，股市走向總是領先房市，據他觀察股市中「營建股」已落底反彈，且明年又有「台商回流」利多，顯現台灣房市已呈現止跌回穩狀態，未來景氣一片看好。

黃世聰分析，經過4年的房市盤整期，台灣房市目前已「量縮價穩」，房地合一、奢侈稅等政策利空的干擾因素已逐漸消失，且投資客也紛紛離場，不再有干擾房市的效果，再加上房價已到相對低點，自住的剛性需求已紛紛出籠。他舉例，「林板新」（樹林、板橋、新莊），許多「價格很殺」的建案都賣得相當不錯，顯見自住需求的消費者已開始購屋。

回到黃世聰最擅長的股市分析，他說，「興富發、遠雄、國建」三大營建股，目前都已止跌上升，以股市走向領先房市的邏輯看來，房市也將止跌上升；另外，受惠「中美貿易戰」開打台商回流現象，據他了解就有近50個台商詢問他該如何將錢匯回台灣，且回流的台商也有自住需求，所以也將再提升房市「中高端」需求。

明年並非只有利多，也要注意「美國總統大選」影響。黃世聰最後提醒，明年3月美國總統大選將至，不論是哪一黨，都有可能讓暫時停戰的「中美貿易戰」再度開打，到時就有可能再度影響全球經濟，所以必須特別注意。

關鍵字：財經專家黃世聰房市利多股市興富發遠雄國建中美貿易戰美國總統大選

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