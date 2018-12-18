股市專家預測108年房市　黃世聰：「資金回流、股市」利多回穩

▲財經專家黃世聰認為明年房市將更好。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

房市進入盤整期已4年，今（107）年也將進入尾聲，多數專家、學者對於明年房市預測都採取保守態度，認為買賣雙方價格認知上的差距仍將持續拉鋸，財經專家黃世聰卻抱持不同看法。黃世聰表示，股市走向總是領先房市，據他觀察股市中「營建股」已落底反彈，且明年又有「台商回流」利多，顯現台灣房市已呈現止跌回穩狀態，未來景氣一片看好。

黃世聰分析，經過4年的房市盤整期，台灣房市目前已「量縮價穩」，房地合一、奢侈稅等政策利空的干擾因素已逐漸消失，且投資客也紛紛離場，不再有干擾房市的效果，再加上房價已到相對低點，自住的剛性需求已紛紛出籠。他舉例，「林板新」（樹林、板橋、新莊），許多「價格很殺」的建案都賣得相當不錯，顯見自住需求的消費者已開始購屋。

回到黃世聰最擅長的股市分析，他說，「興富發、遠雄、國建」三大營建股，目前都已止跌上升，以股市走向領先房市的邏輯看來，房市也將止跌上升；另外，受惠「中美貿易戰」開打台商回流現象，據他了解就有近50個台商詢問他該如何將錢匯回台灣，且回流的台商也有自住需求，所以也將再提升房市「中高端」需求。

明年並非只有利多，也要注意「美國總統大選」影響。黃世聰最後提醒，明年3月美國總統大選將至，不論是哪一黨，都有可能讓暫時停戰的「中美貿易戰」再度開打，到時就有可能再度影響全球經濟，所以必須特別注意。