REITs上路、建商大舉購地　2018年商用不動產交易破千億

▲商仲統計2018商用不動產交易金額高達1,035億元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據第一太平戴維斯統計，截至目前為止，2018年大型商用不動產交易金額為1,035億元（總價3億元以上之交易，不含土地與地上權），比去年大幅成長41.3％，從2016年的循環谷底來看，更已彈升57％；商用不動產市場的復甦動能強勁多元，有別於過往僅依賴單一業種帶動，2018年寫下自用辦公室、工業不動產以及REITs（參考 晶華酒店轉投資物管業 「樂富一號不動產」105.8億元掛牌上市 ）的三方面提升。第一太平戴維斯表示，2018年大型商用不動產與土地市場雙雙繳出連續兩年成長的成績單，顯示台灣不動產市場在經濟穩定復甦帶動企業置產信心下，已走出房地合一稅所造帶來的陰影。

辦公需求擴張是今年商用不動產市場的一大亮點，受到企業升級辦公空間與B辦業主積極參與都市更新或危老重建的影響下，大型企業購置總部的動能增加，合計市區辦公室與內湖科學園區廠辦的交易金額達到504億元，占整體市場的49％。今年度的前三大單筆交易都是源於自用辦公需求，台塑集團為因應敦北總部大樓的都更計畫，斥資187億元購入大內科全新完工廠辦，成為今年度最大單筆投資記錄；第二名為陽信銀行以76.5億元購入忠泰建設的中山北路辦公大樓預售案，第三名則是玉山銀行以60.9億元購入冠德敦北地上權辦公大樓預售案。

隨著市區可售的新辦公大樓有限與辦公室租金逐步上升，除了向建商購置整棟的預售大樓外，不少大型企業轉而購置素地自建總部，大幅提前因應辦公空間增長的需求，例如元大銀行以82.01億元標下仁愛路三段的空軍活動中心地上權、和泰產險及中鼎集團則分別在大直及北投士林科技園區購入土地興建總部。

進一步觀察商辦市場，隨著政府積極推動都更，根統計目前台北市區至少有15棟辦公大樓研擬辦理都更，初估將有8.2萬坪的辦公空間將暫時消失，被迫遷移而外溢的企業及原租戶，造成未來3-5年的辦公供給更趨緊張，預期這一波企業購置自用辦公室的趨勢將會延續。

工業不動產則是今年度另一亮點，受惠「中美貿易戰升溫」，工業廠房交易量持續放大，今年度總金額達到206億元，創下近10年新高，多家龍頭大廠，包括廣達、台達電、大立光與國巨的在台生產佈局都轉趨積極，初估指標大廠回台設廠金額已突破百億元，帶動北台灣與中台灣的主要工業區土地價格明顯上漲。第一波的回流廠商以高階製程產線為主，然而除了土地成本，缺水、缺電、缺工仍是影響台商是否能實際落地生根重點，在多方成本相互牽動下，預期北台灣與中台灣的主要工業區仍是台廠回流受益較多的區域。

「REITs」也在2018年商用不動產市場扮演重要角色，今年發行的圓滿一號及樂富一號合計帶動近104億元的交易金額，成為繼傳產業及科技業，商用不動產市場的最大買方。觀察這兩檔REITs所投資的不動產標的，雙雙將大部份的資金佈局在雙台北市以外的不動產，以追求更高的租金投報率。

土地與地上權市場受惠於建商與保險業積極購地，全年總額達到1,496億元，來到近5年新高。建商維持去年大舉購地的氣勢，全年度購地金額達到967億元，比去年增加344億元，購地交區域集中在公部門釋地積極的高雄市、新北市及桃園市。值得注意的是，今年在商用不動產市場表現低調的保險業，亦大舉轉進土地市場，總購地金額達到194億元，對比保險業投入商用不動產市場僅60億元而言，保險業在不動產的佈局更趨靈活，透過集團資源整合，由收益型不動產轉向開發型不動產，以追求更高的收益，也顯示目前仍位於低檔的租金投報率，逐漸無法滿足保險業的投資期望。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠指出，即便部分經濟學家和投資顧問對2019年經濟發展感到疑慮，仍看好明年度台灣商用不動產市場表現，企業返台布局產能和對自用辦公室需求這兩大引擎將扮演支撐市場的重要角色。