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「賣房救股」潮來了？　房仲：轉、增貸人數恐增多

▲▼台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

▲台股出現史詩級崩盤，加權指數大跌超過2千點，連營建股都全滅。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳筱惠／台中報導

台股出現史詩級崩盤，加權指數大跌超過2千點，連營建股都全滅，為了救股，是否會出現「售屋潮」，台中資深房仲解析，房市流通性不比股票，高資產族有本錢可以等，中產階級過去購入千萬元左右物件的屋主，更會因無法承擔虧損忍住不賣，那「轉、增貸」的人數可預期將會變多。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

《股房雙市同消風　專家：豪宅首當其衝「比誰口袋深」》報導，專業估價師、豪墅業者、專家學者對於此次房市股市雙雙打入冷靜觀望期時，提出不同看法，而台中資深房仲、謙仁不動產協理簡剴延認為：「賣房救股機會小，但利用不動產轉、增貸的『古貸人』數可預期將會變多。」

他舉例：「以台中來說，高資產族或許可能重傷，但實際上他們可承擔的損失也相對高，但對於過去幾年偏向投資置產族的買盤，在經歷過第六、七波信用管制後，又遭遇股災的話，要出售物件的機率就相對大增。」

▲▼ 七期街景,長榮,卡啡那,建案廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房仲認為將中古屋拿去銀行「轉、增貸」的物件，有可能成為這波救股主流。（圖／記者陳筱惠攝）

但實際上這類型的物件不會「快速」出現，簡剴延說：「以平均年薪100萬元來計算，當初買進1000萬元、現在要屋主以800萬元快速出售，幾乎是不太可能，2倍年薪的虧損，對中產階級來說無法被承受，因此可推測，將中古屋拿去銀行『轉、增貸』的物件有可能成為這波救股主流。」

不過銀行專員提醒：「轉貸多半是想要延續房貸年限，將月繳款維持在低檔，而增貸多半還得看房屋是否有增值，以近年台中大量交屋的新成屋，多半都採用『繳息不繳本』的寬限期房貸，這類物件從未繳過本金的，要轉、增貸難度高，建議至少要繳本金1年以上的物件再送件申請。」

因此，以持有較久的「中古屋」屋主反而具備優勢，銀行專員表示：「不過近期金檢相當嚴格，除了對申貸人的信用評等要求嚴格外，也會另外檢驗貸款金額的流向，另外還有就是利率部分也可能比預期來得高。」

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關鍵字：關稅風暴台中房市股市崩盤轉增貸豪宅

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