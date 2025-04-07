股房雙市同消風　專家：豪宅首當其衝「比誰口袋深」

▲川普關稅政策引發全球市場劇烈波動，今（7）日台股幾乎全見綠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、張雅雲／綜合報導

川普關稅政策引發全球市場劇烈波動，各專家無不緊盯美國股市即刻反應出的利空訊息，今（7）日營建股也幾乎全見綠。專家認為，股市房市一起消風，值得注意的是，基期比較高的豪宅市場受創的嚴重程度，不會亞於一般住宅，相對跌幅會更深。

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房市在國際震盪影響之前，就已受國內政策調控而被迫降溫，關稅戰引發市場不確定性，則可能造成避險資產需求增加。正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「股匯市跟房市是相對連動，可以稱為領先指標，但房市在交易需要時間醞釀，今日股災一定會影響房市，但反映出來時間會有遞延，目前市場已形成『寒蟬效應』。」

今日的股災，黃昭閔判斷會產生買賣閉鎖期，買方觀望心態將更濃厚，尤其是預售市場，有機會連剛需都會停止。另外雪上加霜的是，此次更多的高資產族重傷，股市房市一樣消風，豪宅市場受創的嚴重程度，不會亞於一般住宅，尤其豪宅市場基期比較高，相對跌幅會更深。

▲專家認為與股市快速反應不同，房地產市場價格調整需要一段反應時間。然而，若市場進入連續性崩跌階段，將會進而演變為金融風暴。。（圖／記者湯興漢攝）



會影響到何時？黃昭閔認為：「房市長期來看仍是慢慢走揚，預估跌到一定階段，部分民眾會可能危機入市，物極必反下，跌幅達2成左右，整體房市在年底有望迎接新買盤進場，但仍需視大環境狀況而定。」

但和倫開發總經理翁毓羚認為：「以此次政策面影響來說，因關稅政策可能導致進口商品價格上漲，進一步推高通膨，央行可能降息，在低利率環境下，借貸成本下降，資金有望轉向避險資產如黃金或土地。台灣政府在這波川普颶風影響下是否將寬鬆對房市的控管仍待觀察，但在房市股市雙雙打入冷靜觀望期時，往往是比誰的口袋夠深。」

另外，景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「川普造成的影響，不僅投資活動因不確定性過高而中止，連帶影響房市交易量直接歸零，短期內若無重大變數扭轉局勢，房市成交量恐持續掛零。」與股市快速反應不同，房地產市場價格調整需要一段反應時間。然而，若市場進入連續性崩跌階段，將會進而演變為金融風暴。

章定煊警告：「金融風暴的起點未必來自台灣，而是可能由外匯存底不足的東南亞國家率先爆發。例如泰國、越南、印尼及馬來西亞等國，因經濟活動停滯與資本外流，恐面臨經濟崩潰。一旦這些國家爆發危機，連鎖效應可能波及台灣，導致股價、房市及其他金融資產全面暴跌。」

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