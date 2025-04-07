全年交易陷30萬棟保衛戰　住商：一類型股災影響房市最劇

▲觀察國內10次股災中，隔年房市表現，交易量增減各半。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察國內10次股災中，隔年房市表現，交易量增減各半。專家直言，股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響，今年全台買賣移轉棟數將創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。

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川普在上任後出招衝擊全球股市，利空消息衝擊台股，許多民眾認為將進一步影響房市，房仲業者統計內政部買賣移轉資料以來，10次股災當年與其前後年買賣移轉量。

其中，1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19，這5次股災後1年的買賣移轉棟數增加，但其它5次股災後交易呈現減少。

▲台灣歷次股災之房市表現。（表／住商不動產統計）

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，10次股災中隔年房市交易量增減各半，約略可歸於若經濟政策出手，事後可能讓買氣加溫，如2020年COVID-19釀災，但在聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，市場熱錢帶動股市次年棟數增加至34.8萬棟，創下8年新高。

此外，如2003年SARS當時土增稅減半徵收刺激不動產交易，次年買賣移轉棟數高達41.8萬棟。2018年美中貿易戰後讓台商及大量資金回流台灣，也帶動不動產市場的發展，至於2019年COVID-19疫情衝擊股市，隔年起房市帶起一波房市大多頭。

然而，徐佳馨表示，若如1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫，造成長時間的經濟傷害，股票市值大量蒸發，災情慘重加上當時平均房貸利率超過6%，房市表現便難以期待。

至於此次川普關稅戰所帶來股災，徐佳馨表示：「不僅已創下歷年最大跌幅，衝擊總體經濟，也可能大幅打壓投資置產族群信心，加上2024年9月央行第七波信用管制餘波仍在，全台房市買氣已於今2025年Q1跌入谷底，如今適逢全球性股災，恐怕今年全台買賣移轉棟數將創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，雖說股災總是財富重分配的時機，有些民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，期待搶進房市低點，不過房地產因為變現速度慢，流動性差，往往反應較慢。

此外，賴志昶表示，現階段又有央行選擇性信用管制與金檢2大壓力，房市恐怕很難樂觀，市場雖有所謂「賣房救股」之說，但實務上因過戶等流程並不可能出現這種狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這波股市大跌，對房市勢必會造成衝擊，今年整體來看還是量縮，價格方面則會比較『亂』，因為屋主的資金需求差異會更明顯。」

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