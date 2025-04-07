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獨／傳產大佬將組團　出手重塑台中七期「新朗日匯」　

▲▼ 新朗日匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中七期豪宅「新朗日匯」被爆出有詐騙10億的嚴重案件，20名受害者中不乏醫生、富商，並且台中地檢署已分案追查。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期豪宅「新朗日匯」被爆出有詐騙10億的嚴重案件，20名受害者中不乏醫生、富商，並且台中地檢署已分案追查。不過《ETtoday》掌握獨家消息，有傳產界大佬整合銀行端結合不動產資深業者要出手「救樓」，且預訂4月將進場重整，豈料此時傳出購屋詐騙新聞，讓他們也相當不解。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

回顧整起案件，去年1月的「台北天空塔掏空案」爆發，經營團隊碩河開發的股東向檢方檢舉碩河董事馬廷海等人涉嫌背信挪用公款10億元，疑將掏空資產質押給陸資券商，豈料牽扯到新朗於台中七期豪宅案「新朗日匯」，隨後新朗就以6折價、平均4字頭兜售「新朗日匯」剩餘戶別，馬廷海甚至於2024年底在香港特別行政區高等法院第一審法院判決宣告破產。

於此同時，也爆出安泰銀行因主辦港商新朗興業聯貸案，因到期借戶無力還款，60多億元聯貸已經淪為逾放，在聯貸銀行團逾9成同意後，安泰銀已經向法院聲請確保債權，獲裁定後將對持有擔保品、也就是位於台中七期特區豪宅「新朗日匯」的尚未出售餘屋，進行法拍程序抵債。

▲新朗日匯。（圖／新朗日匯提供）

▲台中七期豪宅「新朗日匯」「新朗日匯」可售餘屋為102戶，就有傳產大佬出面組團要救樓。（圖／資料照）

對此，傳產大佬表示：「基於銀行團角度，新朗已在去年7月停止繳利息，該債權已經淪為逾放，正常來說應該要進入法拍，但這棟大樓體質相當健全、地點優良，因此安泰為主辦銀行也希望不要落入拍賣，當時我們就組了新的經營團隊，希望通過債務協商條件，以正常繳息的方式重塑、銷售。」

據傳產大佬親口證實：「安泰銀行主導了聯貸案，除了安泰外，還有國際票卷、永豐商銀、兆豐票卷、大中票卷、新光銀、合庫票卷、全球人壽等7間，目前餘額60幾億、每月銀行利息約2000萬元，目前8間銀行，僅剩2~3間董事會決議中。」

據悉，不含已交屋18戶、爭議戶，也就是此次爆發詐騙的20戶，「新朗日匯」可售餘屋為102戶，傳產大佬表示：「只要正常繳息，後面回歸正常，再次銷售就會進履約保證，在新的經營團隊進駐後，除了20戶外，其他都將回歸正軌。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼目前不論是過去在新朗名下，還是富邦建設名下的產權，都已經以信託方式交給安泰銀行 。（圖／記者陳筱惠翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，目前不論是過去在新朗名下，還是富邦建設名下的產權，都已經以信託方式交給安泰銀行，建物所有權也都已登記安泰銀行，因此對於未來過戶的相關疑慮可以消弭，傳產大佬的說法可信度相當高，據悉，新團隊已經箭在弦上，不過對於被爆詐騙的那20戶受災戶，知情人士表示冤有頭、債有主，這筆帳務還是得找馬廷海。

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關鍵字：詐騙重劃區豪宅台中產業新朗日匯七期白派交易過戶

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