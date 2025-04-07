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雙北連假買氣小回溫　代銷：看屋客因關稅議題卻步

▲▼ 建案,預售屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲329檔期、這個週末雙北低總價剛需型個案，對比2月來人量提升不少。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

4天清明連假，北台灣預售市場表現如何？信義代銷觀察，低總價剛需型個案對比2月來人量提升不少，理由是房市低迷了半年多，剛需買盤遞延。但他也坦言，川普關稅戰確實影響消費者購屋信心，若無這因素干擾，連假來人量會更多。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

信義代銷專案經理林宗毅表示，去年7月房貸出現限縮、9月央行打炒房後，衝擊房市，但至今已半年多過去了，剛需買盤累積了好一段時間，「就第一線的案場來人觀察，329檔期的情況明顯優於2月，尤其是價格適當、低總價的剛需型產品。」

林宗毅舉例，以北市文山區的「怡富景絵」來說，就是主攻剛性客層，也符合低總價要件，在這4天連假中來人狀況不錯，「第一、二天可能還是因為客戶返鄉、掃墓安排，人比較少，但在最後一天人就比較多了。」

至於近日美國總統川普發起的關稅戰，重擊全球經濟，有開始反映到預售市場嗎？林宗毅坦言：「還是會對消費者信心產生衝擊，若4月2日沒有關稅消息，這4天連假案場來人量應該會更好。」

不過，林宗毅也強調，關稅戰對房市的衝擊，重點還是個案表現，「若是低總價剛需型產品，這些客戶可能都是競競業業，存錢存了很久就是為了買房成家，或是靠長輩幫忙，早替小朋友存了一筆買房基金，這些錢投入股市的量可能不低，也還是不會影響購屋的剛性需求。」

▲▼過年,疫情,案場,開工,龍登,廣誠,興聯誠,上揚,興富發。（圖／記者陳建宇攝）

▲美國總統川普發起的關稅戰，重擊全球經濟，有開始反映到預售市場嗎？（示意圖／ET資料照）

另一位新北市案場專案經理表示：「若對比於年初、甚至是去年下半年，今年329檔期、清明連假的來人量確實有所提升，主要原因就是因為這半年來的剛需買盤等夠了，慢慢遞延出來。」

他觀察：「這4天連假，銷售業務在與客戶的聊天過程中，客戶也會提出對關稅戰、總體經濟的擔憂，但目前一切都只是『想像』，國內經濟走勢如何都還是很大的未知數，但民眾買房需求則是扎扎實實存在，這一點消費者是有認知的。」

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關鍵字：代銷房市川普關稅預售買房買氣信義代銷信義房屋

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