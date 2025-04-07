營建股唯它逆勢上漲　分析師看：投資人期待高殖利率

▲受關稅大刀衝擊，今日台股遭血洗，營建類股也無倖免。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

受關稅大刀衝擊，今日台股遭血洗，營建類股也無倖免，一片倒，唯獨名軒（1442）萬綠叢中一點紅，逆勢上漲約2.5%。分析師分析，上漲原因是該公司去年營收獲利大幅成長，投資人期待高殖利。

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受到美國總統川普對等關稅衝擊，今（7日）台股重挫，上市櫃超過1700家公司跌停，終場以19232.35點作收，大跌2065.87點或9.7%，創下史上最大跌點與跌幅。

營建類股也沒能倖免，幾乎一片倒，但唯獨名軒（1442）逆勢上漲，以83元作收，上漲約2.5%，走勢對比同業表現相對強勢。

對此，在股市社團「股市爆料同學會」也掀起網友熱議，紛紛留言提到：「軒哥太帥了」、「這隻太扯」、「可惡太早賣了」、「厲害了！萬綠叢中一點紅」、「這是什麼神操作，尾盤急拉」。

名軒2024年在淡水總銷近200億元的「名軒海樂地」完工交屋挹注下，全年營收衝到88.02億元、稅後純益26.27億元，EPS（每股純益）7.17元，明顯優於前年4.71元表現，並創下歷史新高。

▲名軒2024年在淡水總銷近200億元的「名軒海樂地」完工交屋挹注下，全年營收衝到88.02億元。（圖／ET資料照）

分析師丁彥鈞認為：「名軒股價上漲，主要是去年營收獲利大增，目前該公司尚未公布股利配發，但投資人期待高殖利率，有想像空間，未來走勢要觀察股利政策公布後的反應。」

丁彥鈞表示：「今日台股幾乎全數跌停，營建股倒一片倒也不意外，但就關稅衝擊這件事來看，首當其衝的是電子股，營建類股只是間接受到影響，後續可多留意高殖利率個股，若股價下跌到殖利率出現10%以上時，可能是個機會點。」

華南投顧董事長儲祥生補充：「雖然營建股是間接受到關稅影響，但大盤不好，加上央行打房，還是得謹慎看待，而高殖利確實是一種保護傘，但還是得搭配公司每年有穩定的營收獲利。」

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