打破傳統　這種辦公室承租面積破萬坪

▲共享辦公室成長幅度亮眼。（圖／Spaces提供）

記者張瑞傑／台北報導

近年新商業模式的轉變、搭上共享經濟熱潮 ， 在台北市的共享辦公室不僅單點需求規模暴增、承租面積累計破萬坪、合計年租金規模破億元，且十年來承租A辦面積成長8倍，共享辦公室(co-working space) 成為辦公室市場最熱門的話題。

根據萊坊發佈的全球辦公空間調查報告(Y)OUR SPACE研究調查顯示，雖然共享辦公室經營業者迅速擴張，然而調查樣本中三分之二的企業，目前使用共享或彈性辦公空間、僅佔整體使用空間約5%，顯示目前多數的企業仍以傳統租賃方式承租傳統辦公室。但全球企業在營運空間上傾向增加彈性的共享空間，以創造更友善、高產能、相互合作的工作環境。調查預估未來三年內，約70%的企業將增加共享辦公室空間。

根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部調查近十年服務式辦公室承租案例，辦公室承租面積，從單點約300-500坪的規模、逐漸擴大至單點超過1,000坪的大規模；其中單點承租破千坪的皆為共享辦公室。如德事商務服務中心自2005年進入台灣後，2018年加碼增租南山廣場打造共享辦公室，合計單點承租面積共約1,400坪，英商雷格斯旗下共享辦公室品牌Spaces承租宏盛國際金融中心共約1,300坪。

再者，承租A辦的服務式辦公室合計年租金總額破新台幣億元。過去2008年至2010年承租A辦的服務式辦公室各年年租金總額約在新台幣千萬元以下，2011年至2017年各年租金總額則落在新台幣兩千萬元上下；而今年承租A辦的服務式辦公室年租金總額、合計共新台幣1.17億元，月租金問鼎千萬大關，年租金規模更已破億元。共享辦公室除了億元的租金規模外，其收入還靠活動服務、設施的使用，甚至分潤創投的機會，在不動產買賣交易黯淡的氣氛下，反而成為越來越重要的產業。

此外，2008年以來、服務式辦公室承租面積累計破萬坪。深根多年的如英商IWG集團旗下品牌雷格斯、Spaces承租面積累計達四千坪以上、第一家進入台灣的外商商務中心德事商務服務中心承租面積破三千坪，而本土商務中心大瀚環球商務中心也不遑多讓，累計承租面積近兩千坪，今年6月熄燈的金石堂城中店也由港商進駐打造共享辦公室品牌The Hive。面積不但持續增加，而且土洋大戰方興未艾。

需求往A辦移動。過去商務中心基於成本考量，業者選租A辦的機率低。但2018年承租A辦的服務式辦公室面積近三千坪，十年以來承租面積成長近八倍。其中，台北市A辦指標大樓，如：台北101、國泰置地廣場及南山廣場皆有進駐身影。可見高端或新創、新設企業需要更好的門面、服務，都會驅使共享辦公室的業者搶進A辦，成為支撐租金行情的生力軍。