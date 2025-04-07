連假買氣雪上加霜　高雄在地：部分案場「零成交」

▲清明連假期間，高雄房市呈現明顯降溫，各案場來人數相較去年同期顯著下滑，只剩2成。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

清明連假期間，高雄房市呈現明顯降溫，各案場來人數相較去年同期顯著下滑，只剩2成，甚至出現「零成交」窘境。專家表示，內有央行信用管制衝擊，外又遭逢川普推出的關稅重擊購屋信心，不少銷售人員整個連假4天成交慘抱蛋，直呼救命。

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高雄市代銷公會統計，今年清明連假的來人數與去年同期相比，大幅衰退8成，以成交量來看，各案場去年連假期間平均成交3~5戶，而今年多數案場僅剩1戶成交，甚至不少案場整個連假零成交。高雄市代銷公會理事長謝折耀直言：「市場冷冷冷，客戶等待心態更重，成交量差很多。」

對於來人、成交量下滑的主因，謝哲耀指出，央行去年祭出第七波信用管制，與美國總統川普在連假期間，投出的對等關稅政策震撼彈，成了2大主要影響因素。

不但銀行金檢的嚴格房貸限制措施，壓抑了購屋者的資金流動性，而川普關稅政策則進一步衝擊市場信心，特別是對依賴出口的台灣經濟帶來不確定性，間接影響房市買氣。

▲川普關稅政策則進一步衝擊市場信心，特別是對依賴出口的台灣經濟帶來不確定性，間接影響房市買氣。（示意圖／記者張雅雲攝）

值得注意的是，即便是以往高雄賣超好的知名建商，推出的大型指標案買氣驟降也難以倖免。不願具名代銷透露，去年連假不少案場推出優惠付款專案，買氣相當踴躍，現在「沒有優付，基本盤都跑光了。」過去仰賴靈活付款方式，吸引投資客、置產客的策略，目前完全銷聲匿跡。

謝哲耀指出，在央行信用管制下，已有新案讓利求售，仍需面對市場買氣低迷的挑戰，現在又有川普攪局，民眾對未來經濟走勢與政策環境的謹慎態度，房地產市場短期內恐難回溫。

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