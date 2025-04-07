台南老牌飯店底價2億遭法拍　專家指：1億元內才有機會拍出

▲台南東區「亞帝大飯店」為在地老牌飯店，近期因「拍賣抵押物」淪落法拍市場，目前已停業，9日舉行一拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區「亞帝大飯店」為在地老牌飯店，近期因「拍賣抵押物」淪落法拍市場，目前已停業，9日舉行一拍，坪數737坪，底價1億9960萬元，為今年台南法拍最高總價。專家指出，一拍底價仍高，三拍以後較有機會拍出。

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▲根據台灣公司網顯示，該飯店1998年營業，是在地知名老飯店，目前已歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

該飯店位於台南市東區東門路三段，根據台灣公司網顯示，該飯店1998年營業，是在地知名老飯店，目前已歇業。遭拍賣原因為「拍賣抵押物」強制執行，該飯店位於「東門帝國大廈」內，屋齡32年，拍賣樓層為9~13樓，建坪770坪，9日進行一拍，底價1億9960萬元，為今年台南法拍最貴物件。

根據法院筆錄表示，亞帝大飯店房間目前為停水、停電狀態，現場並遺留大量飯店物品如床、電視、桌椅及衣櫃等，地下2樓有12個停車位。亞帝大飯店特別代理人在場稱，該飯店長期使用9樓至12樓及地下2樓停車位，其建築內設備皆為亞帝飯店所有。13樓則有第三人居住，無償借住中。

▲東門路三段商家林立，附近有不少台南小吃，是旅客到台南住宿的平價熱門選擇。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該飯店位於台南東區，地段相當精華，東門路三段商家林立，附近有不少台南小吃，是旅客到台南住宿的平價熱門選擇。而《Google Maps》評論有3.3星評價，去過的網友表示，訂房網平日價格1280元，是很老舊的飯店，但是有重新裝潢整理過，CP值高。

亞帝大飯店小檔案 位置 東區東門路三段 坪數 737坪 現況 已歇業 底價 1億9960萬 拍賣日期 4/9 一拍

▲亞帝大飯店小檔案。（ETtoday製表）

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，一拍換算單價為25.9萬元，目前該區屋齡30~35年大樓，行情落在18~21萬元，若加上得標後的整修費用，預估三拍以後較有機會拍出。

蔡裕荏分析，該飯店位於市中心，有望發揮產業群聚效益，不過高總價與住房率會是投資人進場的最大考量。以業者角度來看，近年經營飯店不但人事成本高，流動率也不低，降到1億元內較有會拍出。

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