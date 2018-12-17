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南海陸資投標疑雲　于品海：前妻＋小孩＋自己就超過70％

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▲▼南海集團于品海。（圖／記者陳韋帆攝）

▲香港商南海控股主席于品海。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北雙子星案投標的兩大集團，「南海」、「藍天」皆遭外界質疑為陸資，日前藍天用「正港台灣人」澄清絕非陸資（參考　「台北雙子星」陸資投標疑雲！？　藍天、宏匯集團喊話：我是正港台灣人），今（17）日南海集團也特開記者會說明投標規劃，並澄清並非陸資、排除疑慮。香港商南海控股主席于品海認為，兩間公司（包含藍天）一直被質疑為「陸資」實在很無聊，一度都懷疑是否乾脆不要做，不過他還是澄清，市府審核資格時，他特別蒐集「前妻、小孩以及自己的身分證明與股份」交給市府清查，所以不用再懷疑該公司是陸資。

于品海持有的香港「南海控股集團」與馬來西亞富商林曉春的「柏威年集團」，分別以旗下土地開發之「南海發展有限公司」及「馬頓有限公司（MaltonBerhad） 」兩家公司擔任共同申請人。

「當初審查資格時，所幸自己跟家人加起來就超過70％」，于品海說，如果真有陸資疑慮，南海在第一關「資格審查」就不會過關了，但為了釐清陸資疑慮，他特別跟「前妻、小孩」拿了身分證影本等，讓市府清查。「這樣的審核流程，會讓外資覺得是不是不歡迎？」他說，流程必須向主管機關，提出很多證明文件，證明「70％持股不是陸資」，其實上市櫃公司財報都是公開透明的，實在沒有必要特別這樣做。

于品海表示，為了此事他還曾經對林曉春問「到底還要不要做？」「夠無聊了吧！實在沒事幹，上市櫃公司都是公開資料。」他特別舉例，如果是長江集團的李嘉誠，大股東總持股30～40％，那他們要怎麼證明剩下的70％都不是陸資？所幸他們持股多數都在家人手上。

于品海指出，「韓國瑜說，貨出的出去，人進的來」，他認為少了一句「錢也要進來。」這個案件，南海投控及合作夥伴已準備好300億元，再加上銀行融資300億元，共將投資600多億元到「雙子星案」。希望得標後，能夠打造「信義、南溪、誠品」以外，除了商辦價值同時具有「觀光價值」的24H商圈。

關鍵字：南海集團控股台北雙子星于品海藍天

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