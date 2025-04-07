營建股也遭大屠殺　李同榮：驚奇第八波可能出現

▲房市專家認為，股市崩跌，房市下跌必會雪上加霜。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

全球對等關稅使台股崩跌，營建股也幾乎全跌停。房市專家表示，股市崩跌，房市下跌必會雪上加霜，預測央行對房市政策會有第八波驚奇，可能是緊急提早降息、資金寬鬆政策，但主要是針對振出口產業、企業融資，只能抑制房市失控崩盤的危機，但不可能促使房市轉空為多。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

美國總統川普2日宣布對全球對等關稅後，引發全球股市動盪，這項關稅措施被喻為世紀經濟大屠殺，台灣也未能倖免，被美國課徵32%關稅。

今（7日）台股期開盤崩跌10%跌停，台股狂殺2129點，1800擋上市櫃公司開盤即跌停，營建股也幾乎全倒。這波經濟大衝擊，對房市會連帶衝擊多少？

▲今（7日）台股期開盤崩跌10%跌停，台股狂殺2129點，1800擋上市櫃公司開盤即跌停。（示意圖／本刊資料照）

房市趨勢專家李同榮表示：「關稅政策襲捲全球經濟，全球貿易額可能會萎縮5%至7%甚至更多，台灣全年GDP可能腰斬至2%以下，股市也將面臨重挫的危機，這對於正在下修中的房市更會是雪上加霜。」

李同榮直言：「在此危機點，還有人甚至狂言『股市不好，資金會流入房市』，這可謂是無稽之談，房市跌勢也將會比預期加快，跌幅也將比預期加深。」

李同榮進一步表示：「央行將又再次有驚奇的第八波表現，不同的是，央行的第八波將不會是打房措施，而即可能是救市措施，包括『緊急提早降息』或『金融寬鬆』政策。」

但李同榮接著說：「但都是針對提振出口產業、企業融資為主軸，對於下跌趨勢中的房市，只能抑制房市失控崩盤的危機，但不可能促使房市轉空為多。」

分析師丁彥鈞補充，前幾年房市多頭，是由科技產業所帶動，現在面臨關稅衝擊，科技、電子產業不好，主要購屋族資金能力下滑，以及若產業出走到美國，也會使購屋需求下滑，這些都影響房市價量表現，目前來看是看空房市、也看空營建股。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」