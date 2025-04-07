台股重挫引爆房市連鎖反應？　專家：股災恐讓買方市場更快成形

▲台股重挫引爆房市連鎖反應？七都房價原已進入盤整，專家：股災恐讓買方市場更快成形 。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者王威智／採訪報導

股災效應會不會燒進房市？今（7）日台股重挫逾千點，市場哀鴻遍野，不少投資人擔心「資產雙殺」是否成真。事實上，房市早已出現止漲盤整跡象，如今再逢股災衝擊，專家示警：「房市進入修正期的腳步恐怕加快，買方市場正逐步浮現。」

七都房價漲跌互見 房市早已步入盤整期

根據永慶房產集團與政大共同發布的《2025年Q1政大永慶房價指數》，今年第一季七大都會區房價漲勢明顯趨緩，甚至出現下跌跡象。以台北市與台中市跌幅最明顯，分別季減0.6%與0.9%；新竹、桃園、新北市則小幅上漲0.1%至0.4%；台南市持平，高雄市則微漲0.2%。

永慶房屋研究發現，市場受高房價、高利率與央行第七波信用管制影響，買方轉趨觀望，屋主讓價壓力上升，顯示房市已由多頭行情轉為橫向盤整格局。

▲七都房市早已出現止漲盤整跡象，房市早已步入盤整期 。（圖／永慶房產集團提供）

「川普式股災」加劇信心危機 加速房市修正

大家房屋與住商不動產指出，今日台股重挫可能成為房市修正的催化劑。住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，歷史經驗顯示，股災是否波及房市，取決於背後的經濟結構與政府因應作為。

「若政策及時介入，例如寬鬆貨幣與稅務優惠，房市多能快速回穩；反之，若如1997年亞洲金融風暴時政府保守應對，則房市將陷入更長時間低迷。」她強調，此次「川普式股災」若無對應措施，將進一步打擊市場信心，尤其高總價產品將率先面臨價格修正壓力，買方市場將提前到來。

▲大家房屋與住商不動產指出，今日台股重挫可能成為房市修正的催化劑。（圖／大家房屋提供）

買氣探底 總價2千萬內產品成未來撐盤主力

永慶房產集團預估，2025年上半年全台買賣移轉棟數將落在6.3萬至6.6萬棟之間，年減約22%，全年有機會跌破30萬棟，創近年新低紀錄。業管部資深經理賴志昶指出，市場「低價、低利、低競爭」格局浮現，總價2千萬元以下的產品，仍具剛性需求，有望成為未來數季的重要支撐力量。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近期川普關稅戰引發全球股災，加上央行第七波信用管制餘波猶在，2025年第一季全台房市買氣已跌入谷底，恐將創下自2019年以來新低，惟近期市場有「賣房救股」說法，但實務上不易發生，主因為房市流動性低、變現時間慢，尤其是近期買氣趨緩，掛售時間拉長，更讓賣房救股緩不濟急；對購屋者而言，現階段在政策與金檢壓力下，房市表現將趨保守，房價漲勢更加趨緩，惟自用型買方可趁勢積極看屋，有機會以親民價格入手優質好宅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，目前市場上充滿悲觀氣氛，更認為經濟表現恐受影響，雖說增加關稅會引動通膨，但更可能出現的是經濟衰退前的停滯性通膨，在此情境下，不易週轉的不動產很難成為資金避風港，但後勢如何仍需讓子彈飛一陣子才比較明朗。

目前七都議價率突破12%的比例明顯上升，代表買方市場正在成形。無論是否受股災衝擊，購屋者議價空間日漸擴大，市場主導權已逐步由賣方轉向買方。