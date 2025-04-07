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台股重挫引爆房市連鎖反應？　專家：股災恐讓買方市場更快成形

▲▼房市,街景,預售屋,廣告,看板,賞屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台股重挫引爆房市連鎖反應？七都房價原已進入盤整，專家：股災恐讓買方市場更快成形 。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者王威智／採訪報導

股災效應會不會燒進房市？今（7）日台股重挫逾千點，市場哀鴻遍野，不少投資人擔心「資產雙殺」是否成真。事實上，房市早已出現止漲盤整跡象，如今再逢股災衝擊，專家示警：「房市進入修正期的腳步恐怕加快，買方市場正逐步浮現。」

七都房價漲跌互見　房市早已步入盤整期
根據永慶房產集團與政大共同發布的《2025年Q1政大永慶房價指數》，今年第一季七大都會區房價漲勢明顯趨緩，甚至出現下跌跡象。以台北市與台中市跌幅最明顯，分別季減0.6%與0.9%；新竹、桃園、新北市則小幅上漲0.1%至0.4%；台南市持平，高雄市則微漲0.2%。

永慶房屋研究發現，市場受高房價、高利率與央行第七波信用管制影響，買方轉趨觀望，屋主讓價壓力上升，顯示房市已由多頭行情轉為橫向盤整格局。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲七都房市早已出現止漲盤整跡象，房市早已步入盤整期 。（圖／永慶房產集團提供）

「川普式股災」加劇信心危機　加速房市修正
大家房屋與住商不動產指出，今日台股重挫可能成為房市修正的催化劑。住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，歷史經驗顯示，股災是否波及房市，取決於背後的經濟結構與政府因應作為。

「若政策及時介入，例如寬鬆貨幣與稅務優惠，房市多能快速回穩；反之，若如1997年亞洲金融風暴時政府保守應對，則房市將陷入更長時間低迷。」她強調，此次「川普式股災」若無對應措施，將進一步打擊市場信心，尤其高總價產品將率先面臨價格修正壓力，買方市場將提前到來。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲大家房屋與住商不動產指出，今日台股重挫可能成為房市修正的催化劑。（圖／大家房屋提供）

買氣探底　總價2千萬內產品成未來撐盤主力
永慶房產集團預估，2025年上半年全台買賣移轉棟數將落在6.3萬至6.6萬棟之間，年減約22%，全年有機會跌破30萬棟，創近年新低紀錄。業管部資深經理賴志昶指出，市場「低價、低利、低競爭」格局浮現，總價2千萬元以下的產品，仍具剛性需求，有望成為未來數季的重要支撐力量。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近期川普關稅戰引發全球股災，加上央行第七波信用管制餘波猶在，2025年第一季全台房市買氣已跌入谷底，恐將創下自2019年以來新低，惟近期市場有「賣房救股」說法，但實務上不易發生，主因為房市流動性低、變現時間慢，尤其是近期買氣趨緩，掛售時間拉長，更讓賣房救股緩不濟急；對購屋者而言，現階段在政策與金檢壓力下，房市表現將趨保守，房價漲勢更加趨緩，惟自用型買方可趁勢積極看屋，有機會以親民價格入手優質好宅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，目前市場上充滿悲觀氣氛，更認為經濟表現恐受影響，雖說增加關稅會引動通膨，但更可能出現的是經濟衰退前的停滯性通膨，在此情境下，不易週轉的不動產很難成為資金避風港，但後勢如何仍需讓子彈飛一陣子才比較明朗。

目前七都議價率突破12%的比例明顯上升，代表買方市場正在成形。無論是否受股災衝擊，購屋者議價空間日漸擴大，市場主導權已逐步由賣方轉向買方。

關鍵字：股災房市盤整房價指數買方市場台股重挫高總價房產資產雙殺永慶房產住商不動產房市修正

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