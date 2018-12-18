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木工師傅遭欠上千萬　壓力致「肝癌離世」揭工班悲歌！

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▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲工班辛勞的汗水背後，其實還隱藏著許多悲歌。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

裝潢糾紛五花八門，一般人最常遇見的有「工班收錢不做、材料有問題、未按時完工等等」，但好的「工班」卻也有說不出的苦，新北市一名64歲蔡姓木工師傅，因積欠材料行約500萬元鬧上法院，直到蔡姓師求助「住宅消保會」後，才知道原來一切都是「設計公司」惹的禍。住宅消保會理事長吳翃毅表示，一名蔡姓師傅因被「Ｘ羽設計公司」恣意更改「設計」，導致材料費用大增，雖然Ｘ羽設計師口頭承諾會增加費用，但事後卻只拿著最初合約不認帳，事後被材料行追債追到法院上最終無計可施，只好求助住宅消保會，望能解決問題。

「2個月前結案了，但蔡姓師傅也肝癌過世了！」吳翃毅表示，蔡姓師傅一輩子認真做工，因為做工精細、認真負責，在業界也算是很有口碑，誰知道數年前與「Ｘ羽設計公司」合作新北市板橋一個案子後，走上了一條不歸路，導致負債導致官司纏身，積勞成疾最終肝癌離世。

蔡姓師傅與「Ｘ羽設計公司」的負責人Ｘ羽簽訂第一個案子時，該案估價工錢＋材料費用100萬元，合約簽訂後也沒甚麼異狀，直到開工時Ｘ羽拿出設計圖，蔡姓師傅才發現「設計圖變複雜、所需的材料也不同，會提高數十萬以上成本！」蔡姓師傅因此向Ｘ羽要求增加費用，Ｘ羽僅口頭承諾沒有問題。

「Ｘ羽就是欺負蔡姓師傅不識字，有夠可惡！」吳翃毅說到此處義憤地說，事後Ｘ羽連續5個設計案也都如法泡製，蔡姓師傅因生性老實也不疑有他，將所有的案子都做好做滿，直到要跟Ｘ羽請款時，Ｘ羽竟以「每個案子最初的估價要再殺價」。

蔡姓師傅忠厚老實，不懂得該怎麼談此事，只能苦苦哀求，Ｘ羽仍拿著最初的估價單繼續殺價，只願意支付一半左右的價金；後來材料行追上門討債，蔡姓師傅無法支付，材料行一狀告上法院後，蔡姓師傅只能求助住宅消保會，吳翃毅聽完事發過程後，開始進行調處並協助。

「Ｘ羽就是不付錢！蔡姓師傅只好也告上法院，但一輩子沒欠過別人錢的他，就因為這樣積勞成疾，法院三審後雖然已還他公道，但人卻在兩個月前罹患肝癌離世了！」吳翃毅說，委託後就請蔡姓師傅跟Ｘ羽進行調處，Ｘ羽根本不想還錢，只好協助蔡姓師傅上法院提告，但司法程序曠日廢時，Ｘ羽又在每次宣判後再上訴，一路到打三審定讞，才願意將「3間共180萬、2間共240萬、1間90萬」，共530萬未支付價金吐出來。

即使最終法院雖然還蔡姓師傅一個公道，但人也在兩個月前罹患肝癌離世，蔡姓師傅的老婆表示，「他一生沒欠過人錢、認真工作，為甚麼會這樣…」最終也只能無語問蒼天。

吳翃毅表示，在他調處的眾多案例中，蔡姓師傅其實不是個案，裝潢相關法規制定了許多保障消費者的條款，卻忽略了「工班」的權益，因沒有強制雇主一定要跟工班簽訂合約與規定合約細節，有些案件甚至連合約都沒簽就直接開工，許多工班為了生存，明知道沒有保障的狀況下，也只能順應這樣的「潛規則」把案子接下；他建議，其實不僅消費者，工班也可以委託合法第三方機制「裝修信託」，進行把關保障自身權益。

關鍵字：工人工班裝潢糾紛住宅消保會吳翃毅裝修信託木工肝癌官司

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