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108個盒子打造24H「台北雙子星」　南海「台北CITY ONE」藍圖曝光

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▲▼南海集團記者會。（圖／記者陳韋帆攝）

▲南海集團首度曝光「台北雙子星」標案設計藍圖。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

投標「台北雙子星」案的兩大集團，「藍天」、「南海」日前都陷入陸資疑雲風波。今（17）日南海特開記者會首度公開其規劃藍圖，並澄清無陸資疑慮（參考　南海陸資投標疑雲　于品海：家族就超過70％）。香港商南海控股主席于品海表示，倘若得標將以「108個盒子」打造「能說話、溝通」的LED帷幕大樓「台北CITY ONE」，同時串聯「西門町」、「大稻埕」以及新光三越商圈，讓西區整體再次活絡起來。

「南海集團」聘請荷蘭知名建築團隊MVRDV 與台灣陳廷杰建築師事務所，融入TOD、循環經濟、生態社區、智慧城市等原則到設計之中；另外，「荷蘭MVRDV」是以創意出名的建築事務所，將最前沿的AI建築理念帶入台灣，並從城市公共藝術出發，以「層層堆疊的盒子共108個」為靈感，望打造「會發聲、有表情」的地標建築。

兩棟大樓樓層數分別為65、53 樓，高度分別為337、280 公尺，低樓層作零售商場，中樓層作辦公室，高樓層作旅館。其中，C1基地（重慶北路東側、近臺北車站街廓）主題設定為「青春潮流」。商場將以科技、運動、沉浸式等體驗類消費為主；辦公室則以創新、共用為原則，提供無微不至的配套服務，聚攏新創產業併發的生命力；旅館則規劃為新潮、高效、風格的設計旅店。

D1e基地（重慶北路西側、近北門）主題設定為「國際尊榮」。商場將以精品、客製的消費為主，導入特色的服務內容。辦公室以企業總部、金融保險、顧問機構為主要設定租戶，打造商務新座標。旅館規劃為全球最高端的經典旅館，為開發案生色、為西區點燈。

于品海指出，目前商場規畫共有6萬多坪，以台北車站每日60萬人次的人流而言，其實並不夠大，但礙於法規限制僅能做到這樣的大小；而「108個盒子」概念，打造「能說話、溝通」的LED帷幕大樓，也絕對會配合法規，不會造成光害問題；另外，為了西區整體再次活絡，並串聯「西門町」、「大稻埕」以及新光三越商圈，全體規劃也以「24H」不打烊為理念，希望再創西區風華。

▼CITY ONE全景圖。（圖／南海集團提供）

▲▼南海集團記者會。（圖／記者陳韋帆攝）

▼CITY ONE俯瞰圖。（圖／南海集團提供）

▲▼南海集團記者會。（圖／記者陳韋帆攝）

▼CITY ONE 交六交八廣場圖。（圖／南海集團提供）

▲▼南海集團記者會。（圖／記者陳韋帆攝）

關鍵字：台北雙子星南海標案于品海台北CITY ONE市府台北車站捷運局商辦旅館

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