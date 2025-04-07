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連假案場0來人　中部代銷：股災焦慮提前迸發

▲▼ 預售屋,帶看示意,賞屋照,帶看照,代銷,接待中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲清明連假4天，台中案場來人來客冷清，甚至出現0來人的情況，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中目前線上預售屋個案約落在360場，清明連假4天，案場來人來客冷清，甚至出現0來人的情況，台中業者表示：「購屋族提前焦慮股災、開發商推案信心不足，最怕如同今日台股一樣『無量下跌』」

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據統計，台中目前線上預售屋個案約落在360場，清明節4天連假，堪稱「最慘連假」，台中業者自曝：「台中各大案場來人來客相比春節連假，可以說是沒有最冷清、只有更冷清，仍是等不到遲來的春燕。」

丰格不動產總經理白洪章則認為：「此次清明連假，中部地區反而彰化、南投、苗栗等非六都影響力較小，而台中市範圍的預售案，受到經濟波動影響，部分購屋族錢卡在股市拿不出來，提前焦慮股災，根本沒心情看房子，投資置產盤則是卡在第七波信用管制，自顧不暇。」

▲▼ 建案廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市目前呈現三冷，買氣冷、來客冷、成交冷，但對於消費者而言，並非全盤壞事。（圖／記者陳筱惠攝）

買氣部分確實冷，白洪章說：「現在連建商都在觀望，箭在弦上的、要推案的也在觀望，目前買賣雙方對於並非針對『房價認知』出現差距，而是市場整體信心度問題，月成交率大約落在5%，不過目前整體經濟動向關注點落在股市，政府是否會有救市的措施猶未可知、升降息、銀行放款、是否會有無薪假等，整體房市走向得看經濟環境而定，不過房市『結凍』狀態，短期不會趨緩。」

代銷業者表示：「房市目前呈現三冷，買氣冷、來客冷、成交冷，但對於消費者而言，並非全盤壞事，預計未來議價空間將有望再拉大，尤其此次股災一日跌10%，相對來說不動產不論是抗通膨、抗跌能力還是優於股市。」

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關鍵字：台中房市預售屋連假股災

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