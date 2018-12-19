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永慶預測108年房市大賣壓　七都「待售餘屋」上看1.4兆元！

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▲▼永慶房產預測。（圖／記者陳韋帆攝）

▲葉凌棋預測明年預期房價「盤整緩跌」格局不變。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

房市進入盤整期第4年將進入尾聲，眾多建商、業者對於「台商回流、選後消費信心大增等」眾多利多，認為明年房市將一片看好，但房仲龍頭卻抱持不同態度看待。永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，108年有「貿易戰、貨幣政策等」許多變因，且全台待售餘屋、使照、建照爆量，預計明年七都「待售餘屋」將上看1.4兆元，即使有利多釋出，但既成與潛在變因也不少，所以明年房價應仍是「盤整緩跌」格局不變。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，108年全球經濟成長放緩，經濟擴張面臨下行風險，尤其是中美貿易爭端未解，明年衝擊將逐漸顯現，影響全球經濟成長，同時也牽動貨幣政策走向，將是年最大變數。而全台房市又受到新建待售餘屋、使照、建照爆量影響，房市爆三高，明年市場供給量大增，預期賣壓仍重。此外，明年下半年總統大選將熱烈展開，預期民眾購屋腳步放緩、轉趨保守，將壓縮房市交易量成長空間。葉凌棋說明，經濟復甦動能趨緩，加上自住需求仍是市場主流，房價缺乏上漲動能，預期房價「盤整緩跌」格局不變，預期2019年房市「價盤整、量持平或小幅上升」格局。

葉凌棋說明，明年房市三高、總統大選的影響顯而易見，但中美貿易戰未來進展詭譎難料，轉向緩和或是惡化，仍難以預測，成為影響2019年房市交易的最大變數，因此，葉凌棋預估，九合一大選選後房市買氣略有回溫，若明年貿易戰沒有明顯緩和，多空相互抵銷之下，2019年全年交易量與今年持平的機會高；若是貿易戰能朝向正面、和緩的方向發展，則房市交易量則有擴量空間，有機會上看29萬棟左右。

▲▼永慶房產預測。（圖／記者陳韋帆攝）

▲永慶房產集團預測明年新成屋餘屋賣壓將上達1.4兆。（圖／永慶房產集團提供）

統計2016年全年至2017年上半年「新屋開工戶數」後，以八成推估2019年交屋量，葉凌棋估計：全台有8.0萬戶交屋潮將在2019年出現，假設在預售階段已銷售五成，那麼2019年也還有4.0萬戶新屋進入銷售市場。此外，根據內政部統計，2017年Q4統計目前市場屋齡在5年內、僅辦理第一次登記的新建餘屋量，高達7.5萬戶，兩者合計，顯示明年將有高達11.4萬戶新增供給量出現，若以七大都會區新屋交易總價來計算，待售總金額高達1.4兆，相當驚人，大量賣壓恐湧現。此外，葉凌棋補充，觀察2018年1-10月住宅建照量發現，全台建照9.9萬戶，創十年來第三高，同時也是近四年來新高，其中台北增幅近1倍，高雄增1.5倍；今年新北、台中、高雄建照量達萬戶以上，預計2020、2021年新增供給恐爆量，房市「三高」（餘屋、使照、建照）罩頂，是未來房市隱憂，不僅阻礙買氣復甦，更可能成為房市向下的推進器，威脅房市健康。

關鍵字：永慶房仲房市餘屋賣壓葉凌棋使照建照新成屋預售

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