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AIT宿舍12億元先選他　地主霸氣回「我不缺錢所以不賣！」

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▲▼天母自在。（圖／記者陳韋帆攝）

▲「天母自在」魏姓地主爆料，AIT原本是要跟他購屋作為宿舍。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

AIT宿舍最後選定天母區的「新美齊天母」，而隔壁已落成新建案「天母自在」，由於規劃1層兩戶、每戶45坪、3房，正好是AIT想要的規格，所以最初鎖定的建案其實就是該案。「天母自在」鍾姓地主爆料說，那時候議價12億元，但由於必須更改太多東西，所以就不想賣了！

鍾姓地主表示，當時AIT與他議價12億元，但AIT要求「變更、合併，還要拉網路線到各層等等，實在太麻煩了。「我不缺錢，何必要配合他們。」鍾姓地主進一步表示，現在這案子要賣也要賣個好價錢。「天母自在」開價每坪約125～135萬元，平均成交單價每坪約110萬元，停車位依樓層每個350～380萬不等，以每戶45坪推估車位＋房子，每戶總價約5,300萬起。

▲▼天母,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲天母區因有許多異國美食，環境也類似歐美悠閒風格，吸引不少外國人居住。（圖／記者陳韋帆攝）

負責該案開發的「首鋼開發」協理陳凱樂表示，地主要求很嚴謹，正好與該公司「先建後售」、讓客戶看到好的成品再賣的調性相同一拍即合；181坪建地仍配有平面坡道車位，且3米6的室內規劃與4米3挑高門廳，在天母也屬少有規格，已有不少自營商、外商看準「AIT宿舍」就在隔壁，不管治安、環境都具有潛力，所以已購入準備入住。

關鍵字：AIT新美齊天母天母自在新建案成屋宿舍首鋼開發陳凱樂

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