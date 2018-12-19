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107年成交量創五年新高　貿易戰創「商用不動產」榮景

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▲▼世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒。（圖／記者陳韋帆攝）

▲世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒預測2019年商用不動產將小幅上漲。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

CBRE世邦魏理仕今（19）日發佈2018年台灣不動產市場回顧，截至12月13日，不動產（含商用不動產、土地）總交易量達2,496億元，創下自2013年以來市場交易最大量。CBRE指出，受到全球政治風險影響全球經濟波動、美元走軟，迫使部份現金回流不動產市場，加上中美貿易戰未解、中國經濟轉型誘發市場避險情緒，受衝擊的東亞供應鏈市場如南韓、日本、台灣已先後積極評估生產線自中國外移東南亞及台灣，上述兩大外部因素推升了2018年台灣不動產市場榮景乍現。

CBRE統計數據顯示，2018年壽險資金回籠，讓「北市大內科」交易一枝獨秀。截至12月13日，全年不動產總交易金額計新台幣2,496億元（年增率40%），商用不動產交易金額（新台幣1,029億）及土地交易金額（新台幣1,467億）分別較去年同期大增38%及42%，是近五年以來少見的榮景；商用不動產交易以工業地產（工業土地、廠房、廠辦）最受青睞，光今年成交量已達新台幣688億的紀錄新高，其中以台塑集團斥資187億購置內湖「台北企業總部園區」一案最受市場矚目。

土地市場則迎來壽險業積極搶標地上權案以及優質素地以利後續開發，全年壽險業投資金額突破新台幣254億，包括富邦人壽以新台幣78.07億標得高雄鼓山70年地上權案、國泰人壽斥資新台幣76.64億購買台中愛買中港店土地、以及新光人壽以新台幣17.68億元標得台北市中正區70年地上權案最為著名。

▲▼商辦統計。（圖／CBRE提供）

▲不動產投資金額創5年新高。（圖／CBRE提供）

CBRE台灣董事總經理朱幸兒表示：「今年以來觀察到許多重量級台商回流置產，本地自用型買方與建商亦積極搶進不動產市場使買盤獲支撐，推升了今年總交易量至往年榮景水平。展望2019年，雖有新上任縣市長預料祭出政策利多以吸引投資，但受到國際政經情勢及中美貿易大戰使得全球市場仍處於極大變數，因此預估台灣不動產市場之自用型需求熱度應持續看漲，然投資型需求則將處於相對有限之態勢；此外由於商業及工業不動產租金持續上漲之故, 估計長期租金收益率亦將小幅攀升。」

▼工業用地成交較去年成長185億元。（圖／CBRE提供）

▲▼商辦統計。（圖／CBRE提供）

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