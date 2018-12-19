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不愛江山愛家人　大陸工程總經理退休、英籍人士將接任

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欣陸投控執行長洪義乾。（圖／欣陸投控提供）

▲欣陸投控執行長洪義乾為了陪家人，今日正式退休。（圖／欣陸投控提供）

記者陳韋帆／台北報導

大陸工程（2526）總經理洪義乾今（19）日正式退休，接任該職務的為英籍人士Mr. Simon Buttery，並將職稱調整為執行長，將在明（108）年1月7日正式生效。

洪義乾於1988年加入大陸工程，歷任財務部、行政處、總管理處副總經理及執行副總經理等職務，並於2007年起擔任總經理。2011年，欣陸投控因應產業特性與專業經營需求而成立，除肩負原大陸工程總經理職務外，並兼任欣陸投控的執行長。

大陸工程表示，洪義乾退休主要是為了有更多的時間陪家人，所以繼辭去欣陸投控執行長職務後，也在今日正式從大陸工程總經理一位退下，董事會對他在大陸工程長達三十一年的寶貴貢獻表達衷心感謝。

在洪義乾日前萌生退休之意時，大陸工程董事會就已經積極找尋接任人選，候選人中其實台灣、外籍人士都有，而選上Mr. Simon Buttery作為新任執行長，主要是因為擁有35年以上營建工程的專業資歷，且擔任過數個營造集團高階經理人，橫跨英國、中東、北非、美國及加勒比海地區等地。

大陸工程表示，他擅長管理跨國大型團隊，在加入大陸工程之前，Mr. Simon Buttery為Carillion International 執行長，帶領超過15,000名的員工，並負責掌管在北美、中東及北非的營運業務。Mr. Simon Buttery 在營建工程之資歷亦豐富完整，他曾負責多項設計與建造的專案，並專精於大規模開發建案，於營造及營建工程實務相當熟稔。

Mr. Simon Buttery於擔任Carillion Canada and the Caribbean執行長期間，更成功拓展Carillion集團的北美市場，營業額於五年內倍增。大陸工程指出，董事會基於用人唯才的思考邏輯，所以特別破例邀請Mr. Simon Buttery接任大陸工程執行長一職。

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