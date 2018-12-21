裝修變拆屋害鬧離婚　假名業者「連夜烙跑」找嘸人！

▲高雄一名莊小姐請人裝潢變成拆房子。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

高雄市一對才結婚2年多夫妻，因新婚購買新屋入住需要裝修，經親戚推薦後請到「林X昌」施工，簽約收受訂金開工後，卻從頭到尾都沒監工，拆除師傅「打錯牆面、砌錯磚牆」，連陽台都被拆掉了，最終夫妻兩人差點因為此事吵到離婚。住宅消保會理事長吳翃毅表示，當時莊小姐到住宅消保會申請調處，結果一查之下，怎麼查都查不到此人，吳翃毅推估「林X昌」就是假名！

「當時簽了一張A4的草約，簽約3成、拆除3成、材料進場3成」。高雄市的莊小姐表示，跟丈夫結婚兩年多，好不容易存到錢買房，在入住前所需的裝潢，在親戚大力推薦下，選擇了親戚的鄰居「林X昌」作為統包廠商，由於是親戚推薦也就放心交給廠商施工，「且當下就付出9成訂金」，誰知道等到勘查施工進度時，才發現師父打錯牆面，砌磚也砌錯牆面，甚至陽台都被打穿造成漏水等多項錯誤。

▼施工現場一片凌亂。（圖／住宅消保會提供）

▼陽台打穿了漏水。（圖／住宅消保會提供）

▼打錯牆面。（圖／住宅消保會提供）

「錢都給9成了，苦苦等待林X昌卻不回來施工！」莊小姐發現後趕緊通知承攬業者，當時業者有接電話，但每次都以各種理由推託，一直拖延了5個多月，即使莊小姐寫存證信函準備提告，卻仍然沒有收到任何回復，最終等到連現場的水泥都過期凝固了，才一氣之下鬧到住宅消保會申請調處。

屋主找上門後，根本已經人去樓空，詢問之下才發現「林X昌」僅是租客，鄰居也指稱約在事情發生期間，已經連夜搬家離去，根本無法聯繫上「林X昌」本人。莊小姐因此事導致新屋無法入住，還必須繳交房貸與原本租屋處的房租，在丈夫與家人責備的壓力下，差點鬧到離婚。

「林X昌」、「林O昌」傻傻分不清楚！？吳翃毅表示，近日也有收到兩件「相同手法」的調處案件，由於姓名讀音相同，所以比對了一下字跡，發現竟有很大的相似之處，所以「這三件案子極有可能是同一人所為」，但畢竟已「人去樓空」，沒有對肇人的狀況下無法調處也無法求證，莊小姐與另外兩案也只報警尋求司法求助。

吳翃毅建議，裝修還是要找合法登記的業者，最常發生糾紛的就是親戚、朋友介紹，因信任而忽略了簽約與查核業者登記的重要性，此外，除了簽訂完整的合約，建議可以到住宅消保會或其他相關業者，申請「裝修信託」保障價金，避免遇到不肖業者，造成權益損失。