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專家神預測「央行利息連十凍」　再開金口「撿豪宅便宜」在明年

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▲▼中信宅指數。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台經院景氣預測中心主任孫明德再預測，明年股市若持續下跌將有人降價出脫豪宅。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

央行昨（21）日宣布利率連十凍（參考　央行利率「連10凍」　房市買賣雙方持續拔河），維持原息1.375％不變，台經院景氣預測中心主任孫明德在央行正式宣布之前，就以分析凍息機率較高。而台灣凍息相對美國不斷升息的現況，孫明德在「中信房屋Q4宅指數」記者會上金口再開，預測明年中高價豪宅，有機會出現降價脫手風潮。

面對昨日央行凍息，明年又有「總統大選、貿易戰」等不穩定因素是否影響房市？孫明德分析，昨日央行宣布利息凍漲後，相對美國不斷的升息，將可能導致台灣部分資金外流。對於台灣股市部分，已從過去的10,000點以上跌落至9,600點左右，倘若明年持續下跌導致投資人套牢，若有現金需求，勢必要從其他投資區塊求現，就有可能引出「中高資產」的不動產出脫，也導致豪宅價格下滑。

價格下滑固然有利成交，但明年卻也有可能拉升中高資產價格的因素出現。孫明德指出，台商回流、對岸查稅都有利資金進入台灣，雖然現在多數以投資工業用地、商辦、廠辦為主，但資金也有可能流入自用住宅，成為高價住宅的支撐點；另外，明年總統大選前哨戰開打，各地方政府將加速公共建設推動，都是明年利多因素。

關鍵字：台經院中信宅指數孫明德房市房價豪宅貿易戰股票央行利息房仲總統大選

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