專家神預測「央行利息連十凍」　再開金口「撿豪宅便宜」在明年

▲台經院景氣預測中心主任孫明德再預測，明年股市若持續下跌將有人降價出脫豪宅。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

央行昨（21）日宣布利率連十凍（參考 央行利率「連10凍」 房市買賣雙方持續拔河 ），維持原息1.375％不變，台經院景氣預測中心主任孫明德在央行正式宣布之前，就以分析凍息機率較高。而台灣凍息相對美國不斷升息的現況，孫明德在「中信房屋Q4宅指數」記者會上金口再開，預測明年中高價豪宅，有機會出現降價脫手風潮。

面對昨日央行凍息，明年又有「總統大選、貿易戰」等不穩定因素是否影響房市？孫明德分析，昨日央行宣布利息凍漲後，相對美國不斷的升息，將可能導致台灣部分資金外流。對於台灣股市部分，已從過去的10,000點以上跌落至9,600點左右，倘若明年持續下跌導致投資人套牢，若有現金需求，勢必要從其他投資區塊求現，就有可能引出「中高資產」的不動產出脫，也導致豪宅價格下滑。

價格下滑固然有利成交，但明年卻也有可能拉升中高資產價格的因素出現。孫明德指出，台商回流、對岸查稅都有利資金進入台灣，雖然現在多數以投資工業用地、商辦、廠辦為主，但資金也有可能流入自用住宅，成為高價住宅的支撐點；另外，明年總統大選前哨戰開打，各地方政府將加速公共建設推動，都是明年利多因素。