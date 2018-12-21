ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

拚經濟！新北市排除投資障礙　協助台日合作蓋老人住宅

ETtoday新聞雲

▲▼聲寶打造全齡住宅。（圖／新北經發局提供）

▲新北市府與聲寶、三井不動產打造全齡住宅。（圖／新北經發局提供）

記者陳韋帆／新北報導

9合1選戰過後，在民意的驅動下，「拚經濟」成為各市府執政目標主流，而台灣本土產業「聲寶」與「日本三井不動產」合作興建「新北市土城區大安段聲寶老人住宅」，新北市府特別協助排除投資障礙，打造老、中、青三代的全齡住宅。

新北市府表示，為營造新北成為高齡友善城市，新北市政府積極引入民間資源發展老人居住產業，並成功協助聲寶股份有限公司「新北市土城區大安段聲寶老人住宅」興建案進行用地變更排除投資障礙，特別為該案並更「工業用地」為「住宅」使用，而聲寶昨（20）日也順利與三井不動產簽訂合作意向書。

▲▼聲寶打造全齡住宅。（圖／新北經發局提供）

▲右1棟為聲寶老人住宅。（圖／聲寶股份有限公司提供）

該案為市府與民間協力打造老人住宅的首例，也是「國內知名家電大廠聲寶首次在台灣興建的老人住宅」，未來本案將依年長者需求量身打造起居及休閒娛樂空間，並結合聲寶智慧家電，與日商台灣三井不動產住宅開發經營專業，共同打造適合老、中、青三代生活的全齡樂活社區，讓新北銀髮安居城市發展藍圖更臻完備。

新北市長朱立倫表示，台灣目前已邁向高齡化社會，新北老年人口更是全台之冠，截至今年11月已達53萬5千多人。為打造高齡友善的環境，市府近年推出許多解決高齡問題政策。其中，為達成在地生活、在地老化之目標，市府更成立「老人居住產業聯合推動小組」，積極引入民間資源推動老人居住產業，今日簽署合作意向書的聲寶全齡老人住宅案，即為首例由市府成功協助業者進行用地變更打造全齡樂活社區整體營造的案例，而聲寶全台首座老人住宅選擇落腳新北市，無疑是對新北市招商環境及友善高齡政策一大肯定。

聲寶股份有限公司總裁陳盛沺指出，土城區大安段聲寶全齡樂活社區中的老人住宅將以只租不售的方式，提供逾百戶的老人住宅單位，並規劃結合鄰近老人福利機構與醫護資源，提供緊急通報及快速轉介機制；而在社區公共服務空間，也規劃包含交誼廳、保健所及銀髮俱樂部等交流活動空間，協助長輩增進人際關係。本次更透過與台灣三井不動產股份有限公司簽署合作意向書，未來可望借重三井不動產各領域之專業進行合作交流，共同攜手打造老人住宅及全齡樂活住宅社區，後續興建完成後預計可直接嘉惠逾2萬名土城地區銀髮族。

經發局表示，因應高齡化社會來臨，市府未來除將持續推動多元高齡友善政策，提供銀髮族安居樂齡生活環境外，也將積極推升境內老人居住產業發展能量，鼓勵更多民間企業投資開發老人住宅，並扶植在地銀髮產業創新研發及開發消費市場商機，進而帶動整體銀髮相關產業發展，營造銀髮樂活城市。

關鍵字：聲寶陳盛沺新北市朱立倫工業用地三井不動產土城銀髮老人住宅租賃經發局

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3777

央行利率「連10凍」　房市買賣雙方持續拔河

中央銀行今（20）日召開第４季理監事會，結果如外界預料連10凍，年利率維持1.375％。台經院研究員劉佩真分析，多數學者、業者都預期明年經濟不甚理想，因此央行態度相對保守，但凍漲也將導致，賣方降價意願..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3777

限時容積獎勵40％最後1.5年　建經公會「危老重建」一條龍

建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會，結合產官學三方共同討論「危老推動」與「建經扮演角色」，並分析檢視地主自建過程幾個關鍵議題，並在建築經理公司協助整合、協調各專業團隊業務及專案..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3776

108年三隻房市黑天鵝　北市房仲公會預期「量溫價軟」

台北市不動產仲介公會展望明年豬年房市，預期仍然會是「量溫價軟」的走勢，理事長黃文雄指出，台北市豪宅明年有機會突破300萬一坪的彭淮南防線，不過下半年總統大選前哨戰對房市干擾，仍不容小覷。

12月20日 12:28

//cdn2.ettoday.net/images/3776

107年北市房屋移轉量年增14.9%　黃文雄：創3年新高！

隨著房價緩跌、市場信心恢復以及資金匯集，在整體低迷氛圍當中，台北市今（107）年房市交易量持續創近年新高，在六都當中成長率最為亮眼。台北市房仲公會表是，根據台北市地政局前11個月建物買賣移轉件數推估，..

12月20日 12:08

//cdn2.ettoday.net/images/3546

「淡水、新莊」鬼城都不鬼城了　房價起死回生漲幅進入前十名

根據住展雜誌統計，2017年10月至2018年10月大台北地區房價漲幅，前三名分別為南港、大同、新店（參考　台北房市蛋白翻轉　大同、南港、新店漲幅前三！），而淡水、新莊站上了第4、第10名位置，分別為..

12月20日 11:05

//cdn2.ettoday.net/images/187

台北房市蛋白翻轉　大同、南港、新店漲幅前三！

住展雜誌統計， 2017年10月至2018年10月，大台北主要行政區新成屋、預售屋房價漲幅前三名，依序為大同、南港、新店，漲幅從5.8％至6.1％不等。住展雜誌企研室經理何世昌表示，大同區具有交通、B..

12月20日 10:37

//cdn2.ettoday.net/images/2541

不愛江山愛家人　大陸工程總經理退休、英籍人士將接任

大陸工程（2526）總經理洪義乾今（19）日正式退休，接任該職務的為英籍人士Mr. Simon Buttery，並將職稱調整為執行長，將在明（108）年1月7日正式生效。

12月19日 21:23

//cdn2.ettoday.net/images/3774

永慶預測108年房市大賣壓　七都「待售餘屋」上看1.4兆元！

房市進入盤整期第4年將進入尾聲，眾多建商、業者對於「台商回流、選後消費信心大增等」眾多利多，認為明年房市將一片看好，但房仲龍頭卻抱持不同態度看待。永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，108年有「貿易戰、..

12月19日 17:19

//cdn2.ettoday.net/images/3773

未開標「全台第二高摩天大樓」搶曝光　資方雙子星設計圖紛紛公開

台北雙子星標案距離開標期限不到7日，投標的「南海」、「藍天」兩大集團趕在最後一刻，將設計圖曝光展示實力與理念，17日南海集團搶先公開「設計圖」（參考　108個盒子打造24H「台北雙子星」　南海「台北C..

12月19日 13:17

//cdn2.ettoday.net/images/3772

2019房市大預測　朱幸兒：24節氣「穀雨」

世邦魏理仕統計2018年全年數據顯示，受惠於多家中大型企業搬遷及新大樓出租情況優於預期，台北辦公室市場淨去化量表現亮眼，A辦與B辦租金成長分別為2.53％、0.48％。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表..

12月19日 11:07

相關新聞

陳純敬看顧三環三線　老同事這樣看

快訊／侯小內閣陸續曝光！傳張其強接任觀旅局長

投資歐洲房產保證獲利？　房產公司涉吸金

柯文哲重提「兩岸一家親」朱立倫：多經濟、多合作

馬英九新書鋪路2020？朱立倫：不要那麼政治化

讀者迴響

熱門新聞

「淡水、新莊」房價漲幅入前十

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

建經公會力推「危老重建」一條龍

央行利率「連10凍」　房市買賣..

台北房市翻轉　蛋白區漲幅居冠！

竹城表參道　三大重大建設一次到..

葉凌棋：108年七都「待售餘屋..

合雄apple　大有路生活圈地..

黃文雄：108年注意三隻房市黑..

大陸工程總經理退休　英籍人士接..

最新新聞更多

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

中美貿易戰衝擊　房地產為避險標..

三本公園　莊園與美術館級的首購..

台74線匝道沿線　蛋白區買房超..

鄭文燦欽點A7新市鎮成房市黑馬

國際飯店、遊艇俱樂部動工　新安..

興富發挺青年　台南市政特區推首..

萬豪集團進駐台中12期　推升房..

打破傳統　這種辦公室承租面積破..

有巢氏房屋聖誕送愛

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366