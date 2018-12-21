拚經濟！新北市排除投資障礙　協助台日合作蓋老人住宅

▲新北市府與聲寶、三井不動產打造全齡住宅。（圖／新北經發局提供）

記者陳韋帆／新北報導

9合1選戰過後，在民意的驅動下，「拚經濟」成為各市府執政目標主流，而台灣本土產業「聲寶」與「日本三井不動產」合作興建「新北市土城區大安段聲寶老人住宅」，新北市府特別協助排除投資障礙，打造老、中、青三代的全齡住宅。

新北市府表示，為營造新北成為高齡友善城市，新北市政府積極引入民間資源發展老人居住產業，並成功協助聲寶股份有限公司「新北市土城區大安段聲寶老人住宅」興建案進行用地變更排除投資障礙，特別為該案並更「工業用地」為「住宅」使用，而聲寶昨（20）日也順利與三井不動產簽訂合作意向書。

▲右1棟為聲寶老人住宅。（圖／聲寶股份有限公司提供）

該案為市府與民間協力打造老人住宅的首例，也是「國內知名家電大廠聲寶首次在台灣興建的老人住宅」，未來本案將依年長者需求量身打造起居及休閒娛樂空間，並結合聲寶智慧家電，與日商台灣三井不動產住宅開發經營專業，共同打造適合老、中、青三代生活的全齡樂活社區，讓新北銀髮安居城市發展藍圖更臻完備。

新北市長朱立倫表示，台灣目前已邁向高齡化社會，新北老年人口更是全台之冠，截至今年11月已達53萬5千多人。為打造高齡友善的環境，市府近年推出許多解決高齡問題政策。其中，為達成在地生活、在地老化之目標，市府更成立「老人居住產業聯合推動小組」，積極引入民間資源推動老人居住產業，今日簽署合作意向書的聲寶全齡老人住宅案，即為首例由市府成功協助業者進行用地變更打造全齡樂活社區整體營造的案例，而聲寶全台首座老人住宅選擇落腳新北市，無疑是對新北市招商環境及友善高齡政策一大肯定。

聲寶股份有限公司總裁陳盛沺指出，土城區大安段聲寶全齡樂活社區中的老人住宅將以只租不售的方式，提供逾百戶的老人住宅單位，並規劃結合鄰近老人福利機構與醫護資源，提供緊急通報及快速轉介機制；而在社區公共服務空間，也規劃包含交誼廳、保健所及銀髮俱樂部等交流活動空間，協助長輩增進人際關係。本次更透過與台灣三井不動產股份有限公司簽署合作意向書，未來可望借重三井不動產各領域之專業進行合作交流，共同攜手打造老人住宅及全齡樂活住宅社區，後續興建完成後預計可直接嘉惠逾2萬名土城地區銀髮族。

經發局表示，因應高齡化社會來臨，市府未來除將持續推動多元高齡友善政策，提供銀髮族安居樂齡生活環境外，也將積極推升境內老人居住產業發展能量，鼓勵更多民間企業投資開發老人住宅，並扶植在地銀髮產業創新研發及開發消費市場商機，進而帶動整體銀髮相關產業發展，營造銀髮樂活城市。