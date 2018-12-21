ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

聲寶82年家電經驗跨房產　不蓋商辦捐37％土地興建「全齡住宅」

ETtoday新聞雲

▲▼聲寶股份有限公司總裁陳盛沺。（圖／記者陳韋帆攝）

▲聲寶總裁陳盛沺為感念父親，不蓋商辦賺錢，興建銀髮住宅回饋土城鄉里。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

從事家電產業82年經驗的聲寶集團，在台灣已經家喻戶曉，昨（20）日突然與三井不動產簽訂合作意向書，宣布將在土城區蓋「全齡住宅」，令人不好奇為何突然轉向房產投資，而且要蓋也不蓋相對熟悉的「廠辦或商辦」，而是「全齡住宅」。聲寶旗下盛寶建設公司總經理楊茂昇表示，其實土城就是聲寶集團創辦人陳茂榜的生出地，而陳茂榜長子「現任聲寶股份有限公司總裁陳盛沺」為感念創辦人，不以營利為主要目地，特在此地興建住宅希望能夠回饋鄉里。

▲▼聲寶股份有限公司總裁陳盛沺。（圖／記者陳韋帆攝）

▲基地為「聲寶第三廠」原址，位於土城區忠承路、忠義路交叉口。（圖／新北經發局提供）

該銀髮住宅基地位於新北市土城區忠承路、忠義路交叉口，土地面積共807坪、容積率240％共1,937坪、總樓板面積4,700坪、每戶規劃18～22坪，預計戶數為120戶；由於「銀髮住宅」與另外兩棟仍在都審階段，待審議過後將再進行細部規劃。

陳盛沺昨（21）日與三井不動產，在新北市長朱立倫見證下，簽訂合作意向書時（參考 聲寶蓋屋　新北首間「台日合作老人住宅」），發言幾乎都以「老人、醫療等」為出發點，字裡行間透露出對於回饋鄉里的關心。楊茂昇說，「其實聲寶可以不用蓋住宅，蓋商辦可以賺更多錢，但是總裁（陳盛沺）想要回饋鄉里，因為這是他父親創辦人陳茂榜的出生地。」

楊茂昇表示，聲寶為家電起家，經過83年歷史擁有許多廠房、土地資產，此次興建「全齡住宅」的為聲寶第三廠原址，該廠房已經老舊不勘使用，經過歲月變遷，附近也有捷運永寧站興建帶動當地生活機能，正好思考如何重新規劃時，經發局長張峯源找上了聲寶，希望配合市府對於興建銀髮住宅的迫切性。

而現任總裁陳盛沺感念土城就是父親的出生地，毅然決定回饋鄉里。「其實蓋商辦更賺錢！」陳盛沺說，與市府合作此次都市計畫，聲寶必須捐贈該地37％面積做為「公園、道路、社會宅」等使用，但總裁認為回饋鄉里與公益比甚麼都重要，所以才會做此決定。

聲寶在全台各地擁有許多廠房土地，陳盛沺指出，台灣現在對於「社會住宅」、「銀髮宅」急迫與短缺的狀態下，「如果此次與日本集團合作管理妥當，不排除未來將持續興建「只租不售」的住宅，為社會盡一份心力。

關鍵字：聲寶陳盛沺陳茂榜盛寶建設楊茂昇新北市朱立倫廠辦商辦土城銀髮老人住宅租賃經發局張峯源

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3778

拚經濟！新北市排除投資障礙　協助台日合作蓋老人住宅

9合1選戰過後，在民意的驅動下，「拚經濟」成為各市府執政目標主流，而台灣本土產業「聲寶」與「日本三井不動產」合作興建「新北市土城區大安段聲寶老人住宅」，新北市府特別協助排除投資障礙，打造老、中、青三代..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3777

央行利率「連10凍」　房市買賣雙方持續拔河

中央銀行今（20）日召開第４季理監事會，結果如外界預料連10凍，年利率維持1.375％。台經院研究員劉佩真分析，多數學者、業者都預期明年經濟不甚理想，因此央行態度相對保守，但凍漲也將導致，賣方降價意願..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3777

限時容積獎勵40％最後1.5年　建經公會「危老重建」一條龍

建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會，結合產官學三方共同討論「危老推動」與「建經扮演角色」，並分析檢視地主自建過程幾個關鍵議題，並在建築經理公司協助整合、協調各專業團隊業務及專案..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3776

108年三隻房市黑天鵝　北市房仲公會預期「量溫價軟」

台北市不動產仲介公會展望明年豬年房市，預期仍然會是「量溫價軟」的走勢，理事長黃文雄指出，台北市豪宅明年有機會突破300萬一坪的彭淮南防線，不過下半年總統大選前哨戰對房市干擾，仍不容小覷。

12月20日 12:28

//cdn2.ettoday.net/images/3776

107年北市房屋移轉量年增14.9%　黃文雄：創3年新高！

隨著房價緩跌、市場信心恢復以及資金匯集，在整體低迷氛圍當中，台北市今（107）年房市交易量持續創近年新高，在六都當中成長率最為亮眼。台北市房仲公會表是，根據台北市地政局前11個月建物買賣移轉件數推估，..

12月20日 12:08

//cdn2.ettoday.net/images/3546

「淡水、新莊」鬼城都不鬼城了　房價起死回生漲幅進入前十名

根據住展雜誌統計，2017年10月至2018年10月大台北地區房價漲幅，前三名分別為南港、大同、新店（參考　台北房市蛋白翻轉　大同、南港、新店漲幅前三！），而淡水、新莊站上了第4、第10名位置，分別為..

12月20日 11:05

//cdn2.ettoday.net/images/187

台北房市蛋白翻轉　大同、南港、新店漲幅前三！

住展雜誌統計， 2017年10月至2018年10月，大台北主要行政區新成屋、預售屋房價漲幅前三名，依序為大同、南港、新店，漲幅從5.8％至6.1％不等。住展雜誌企研室經理何世昌表示，大同區具有交通、B..

12月20日 10:37

//cdn2.ettoday.net/images/2541

不愛江山愛家人　大陸工程總經理退休、英籍人士將接任

大陸工程（2526）總經理洪義乾今（19）日正式退休，接任該職務的為英籍人士Mr. Simon Buttery，並將職稱調整為執行長，將在明（108）年1月7日正式生效。

12月19日 21:23

//cdn2.ettoday.net/images/3774

永慶預測108年房市大賣壓　七都「待售餘屋」上看1.4兆元！

房市進入盤整期第4年將進入尾聲，眾多建商、業者對於「台商回流、選後消費信心大增等」眾多利多，認為明年房市將一片看好，但房仲龍頭卻抱持不同態度看待。永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，108年有「貿易戰、..

12月19日 17:19

//cdn2.ettoday.net/images/3773

未開標「全台第二高摩天大樓」搶曝光　資方雙子星設計圖紛紛公開

台北雙子星標案距離開標期限不到7日，投標的「南海」、「藍天」兩大集團趕在最後一刻，將設計圖曝光展示實力與理念，17日南海集團搶先公開「設計圖」（參考　108個盒子打造24H「台北雙子星」　南海「台北C..

12月19日 13:17

相關新聞

聲寶蓋屋　新北首間「台日合作老人住宅」

陳純敬看顧三環三線　老同事這樣看

快訊／侯小內閣陸續曝光！傳張其強接任觀旅局長

柯文哲重提「兩岸一家親」朱立倫：多經濟、多合作

馬英九新書鋪路2020？朱立倫：不要那麼政治化

讀者迴響

熱門新聞

「淡水、新莊」房價漲幅入前十

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

建經公會力推「危老重建」一條龍

央行利率「連10凍」　房市買賣..

台北房市翻轉　蛋白區漲幅居冠！

竹城表參道　三大重大建設一次到..

葉凌棋：108年七都「待售餘屋..

合雄apple　大有路生活圈地..

黃文雄：108年注意三隻房市黑..

大陸工程總經理退休　英籍人士接..

最新新聞更多

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

中美貿易戰衝擊　房地產為避險標..

三本公園　莊園與美術館級的首購..

台74線匝道沿線　蛋白區買房超..

鄭文燦欽點A7新市鎮成房市黑馬

國際飯店、遊艇俱樂部動工　新安..

興富發挺青年　台南市政特區推首..

萬豪集團進駐台中12期　推升房..

打破傳統　這種辦公室承租面積破..

有巢氏房屋聖誕送愛

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366