聲寶82年家電經驗跨房產　不蓋商辦捐37％土地興建「全齡住宅」

▲聲寶總裁陳盛沺為感念父親，不蓋商辦賺錢，興建銀髮住宅回饋土城鄉里。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

從事家電產業82年經驗的聲寶集團，在台灣已經家喻戶曉，昨（20）日突然與三井不動產簽訂合作意向書，宣布將在土城區蓋「全齡住宅」，令人不好奇為何突然轉向房產投資，而且要蓋也不蓋相對熟悉的「廠辦或商辦」，而是「全齡住宅」。聲寶旗下盛寶建設公司總經理楊茂昇表示，其實土城就是聲寶集團創辦人陳茂榜的生出地，而陳茂榜長子「現任聲寶股份有限公司總裁陳盛沺」為感念創辦人，不以營利為主要目地，特在此地興建住宅希望能夠回饋鄉里。

▲基地為「聲寶第三廠」原址，位於土城區忠承路、忠義路交叉口。（圖／新北經發局提供）

該銀髮住宅基地位於新北市土城區忠承路、忠義路交叉口，土地面積共807坪、容積率240％共1,937坪、總樓板面積4,700坪、每戶規劃18～22坪，預計戶數為120戶；由於「銀髮住宅」與另外兩棟仍在都審階段，待審議過後將再進行細部規劃。

陳盛沺昨（21）日與三井不動產，在新北市長朱立倫見證下，簽訂合作意向書時（參考 聲寶蓋屋 新北首間「台日合作老人住宅」 ），發言幾乎都以「老人、醫療等」為出發點，字裡行間透露出對於回饋鄉里的關心。楊茂昇說，「其實聲寶可以不用蓋住宅，蓋商辦可以賺更多錢，但是總裁（陳盛沺）想要回饋鄉里，因為這是他父親創辦人陳茂榜的出生地。」

楊茂昇表示，聲寶為家電起家，經過83年歷史擁有許多廠房、土地資產，此次興建「全齡住宅」的為聲寶第三廠原址，該廠房已經老舊不勘使用，經過歲月變遷，附近也有捷運永寧站興建帶動當地生活機能，正好思考如何重新規劃時，經發局長張峯源找上了聲寶，希望配合市府對於興建銀髮住宅的迫切性。

而現任總裁陳盛沺感念土城就是父親的出生地，毅然決定回饋鄉里。「其實蓋商辦更賺錢！」陳盛沺說，與市府合作此次都市計畫，聲寶必須捐贈該地37％面積做為「公園、道路、社會宅」等使用，但總裁認為回饋鄉里與公益比甚麼都重要，所以才會做此決定。

聲寶在全台各地擁有許多廠房土地，陳盛沺指出，台灣現在對於「社會住宅」、「銀髮宅」急迫與短缺的狀態下，「如果此次與日本集團合作管理妥當，不排除未來將持續興建「只租不售」的住宅，為社會盡一份心力。