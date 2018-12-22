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設籍抽獎「淡水將破20萬人」　人口紅利房市買氣熱

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▲▼新北市副秘書長蕭旭岑再抽出印尼峇里島雙人來回機票。（圖／民政局提供）

▲新北市副秘書長蕭旭岑抽出第9波「印尼峇里島雙人來回機票」。（圖／民政局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市政府為吸引人口移入，舉辦設籍抽獎活動，目前總人口數已突破399萬5千人，其中以淡水區增加約3萬人表現最為突出，距離400萬人進入倒數計時。今（22）日再舉辦第9波抽獎，抽出印尼峇里島雙人來回機票及其他獎品共114個獎項。民政局長江俊霆表示，新北市自升格以來，淡水人口已達到17萬人，在淡海輕軌綠山線通車與建案交屋潮後，預計將有可能再突破20萬人。

新北市府舉辦設籍抽獎活動已進入第9波，希望吸引人口遷入，藉以突破400萬人大關；江俊霆表示，升格以來淡水區人口成長最為亮眼，人口增加高達3萬人以上，來到17萬人之多，尤其，淡海輕軌綠山線即將於明（23）日通車，便捷的輕軌運輸，帶動人流的移動，預期將有另一波人口遷入高峰，淡水極有可能成為新北市下一個人口突破20萬人的行政區。

副秘書長蕭旭岑說，新北市已蟬聯治安指標「連5年6都第1」、「連3年招商冠軍」，還首創「高風險家庭整合型安全網」，結合跨局處主動篩選通報，預防家庭危機，讓市民在新北市享有安居樂業的生活。

目前活動進入倒數階段，僅剩最後5次的抽獎機會，還有市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車、黃金等大獎要送出，歡迎大家相揪遷入新北市，一起參與新北市邁向400萬人口的歷史新頁。

人口紅利淡水居冠，那房市買氣狀況如何？住商不動產淡水中山店店長盧進和指出，淡海新市鎮在輕軌通車後，解決了該區域交通不方便的問題，以目前各站表現來看，V6與V7站沿線房價受惠於生活機能，所以價格最高，約在22～30萬之間，也是目前指名度最高的站體。

而在未來發展性來說，現在房價稍低的V10與V11站，因為位於中心商業區，影城和商場即將進駐，日後是新市鎮的核心區，所以前景看好。另外，淡江大橋興建工程已經簽約，淡海新市鎮目前正在蓄勢待發階段。

關鍵字：新北市府民政局江俊霆蕭旭岑住商盧進和淡海輕軌淡江大橋鬼城峇里島

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