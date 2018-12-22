設籍抽獎「淡水將破20萬人」　人口紅利房市買氣熱

▲新北市副秘書長蕭旭岑抽出第9波「印尼峇里島雙人來回機票」。（圖／民政局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市政府為吸引人口移入，舉辦設籍抽獎活動，目前總人口數已突破399萬5千人，其中以淡水區增加約3萬人表現最為突出，距離400萬人進入倒數計時。今（22）日再舉辦第9波抽獎，抽出印尼峇里島雙人來回機票及其他獎品共114個獎項。民政局長江俊霆表示，新北市自升格以來，淡水人口已達到17萬人，在淡海輕軌綠山線通車與建案交屋潮後，預計將有可能再突破20萬人。

新北市府舉辦設籍抽獎活動已進入第9波，希望吸引人口遷入，藉以突破400萬人大關；江俊霆表示，升格以來淡水區人口成長最為亮眼，人口增加高達3萬人以上，來到17萬人之多，尤其，淡海輕軌綠山線即將於明（23）日通車，便捷的輕軌運輸，帶動人流的移動，預期將有另一波人口遷入高峰，淡水極有可能成為新北市下一個人口突破20萬人的行政區。

副秘書長蕭旭岑說，新北市已蟬聯治安指標「連5年6都第1」、「連3年招商冠軍」，還首創「高風險家庭整合型安全網」，結合跨局處主動篩選通報，預防家庭危機，讓市民在新北市享有安居樂業的生活。

目前活動進入倒數階段，僅剩最後5次的抽獎機會，還有市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車、黃金等大獎要送出，歡迎大家相揪遷入新北市，一起參與新北市邁向400萬人口的歷史新頁。

人口紅利淡水居冠，那房市買氣狀況如何？住商不動產淡水中山店店長盧進和指出，淡海新市鎮在輕軌通車後，解決了該區域交通不方便的問題，以目前各站表現來看，V6與V7站沿線房價受惠於生活機能，所以價格最高，約在22～30萬之間，也是目前指名度最高的站體。

而在未來發展性來說，現在房價稍低的V10與V11站，因為位於中心商業區，影城和商場即將進駐，日後是新市鎮的核心區，所以前景看好。另外，淡江大橋興建工程已經簽約，淡海新市鎮目前正在蓄勢待發階段。