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環狀線57％進度帶動房價？　房仲：早漲完了，帶動的是買氣！

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▲▼三環三線,朱立倫。（圖／新北捷運局提供）

▲三環三線第一階段即將完工，朱立倫視察試車。（圖／新北捷運局提供）

記者陳韋帆／台北報導

捷運環狀線第一階段即將完工，整體進度已達57％，沿線建商、房仲開始紛紛傳出捷報，所以帶動了房價還是買氣？住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，捷運利多漲幅通常是在通車之前，該漲得早就漲完了，通車後房價就會回到基本面，帶動的是買氣。

新北市長朱立倫指出，捷運環狀線第一階段進度已達96％，預計民國108年通車營運，屆時通勤時間可望大幅縮短，提升大台北地區整體交通路網動能。捷運局指出，通車後從新店至新莊可節省約20分鐘。

除即將完工的環狀線第一階段外，23日淡海輕軌也將舉行通車典禮，三環三線對於北台灣總體交通路網至關重要，目前總進度已達57％，大台北生活圈交通品質將可獲大幅改善。

而環狀線仍未正式完工，各地就開始紛紛傳出建案銷售捷報與房價上漲消息，徐佳馨分析，根據過去經驗，捷運線多數漲在通車前，通車後多會回歸基本面，但由於交通機能的完善，就會帶動買氣與看屋潮。

雖然偶有部分區域，正逢捷運開通時釋出其他利多，帶動房價同時上揚。但環狀線沿線房價，在捷運興建過程中，已有過明顯漲幅，若無大環境帶動，通車後應該回歸基本面。

關鍵字：捷運環狀線朱立倫三環三線淡海輕軌房價住商徐佳馨

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