LINE@也能長照　中保跨足插旗「泰山托老中心」開幕！

▲中保集團首度跨足長照產業，泰山中保托老中心正式開幕。（圖／中保集團提供）

記者陳韋帆／新北報導

台灣正式邁入「高齡社會」，也就是說，每7人就有1人是65歲以上長者。看到社會結構轉型背後的長照商機，同時配合政府長照2.0政策，中興保全集團與新北市府合作泰山區的「中保托老中心」，今（22）日正式啟用。中保集團在在同時宣布，正式插旗長照產業。

▲該中心不定時會舉辦活動，增加長輩互動與遊憩。（圖／中保集團提供）

新北市泰山「中保托老中心」今日正式成立，佔地總共約100坪，未來可照顧24名失智或失能者，同址也設立「銀髮俱樂部」，提供給社區健康長者共餐、聯誼、休憩的舒適空間。中保集團表示，為解決一般家庭對於照顧負擔問題，同時響應新北市府「顧家好企業」政策，搶先在泰山區成立該中心做為表率，未來將在全國各地，打造區域性的「長照服務生活圈」。

▲中保導入智慧照護，看手機就能知道長輩情況。（圖／中保集團提供）

LINE@幫你全時守護長輩。中保指出，該中心參考「日本SECOM」醫療介護經驗，並導入中保無限＋智慧科技，讓托老中心變得更聰明，像是每天一早的報到程序，透過「臉部辨識」系統，長輩用「臉」刷卡就可以完成報到，門口的溫度感應系統，立即檢視長輩是否有發燒現象，而家人會在第一時間收到LINE@通知，展現貼心的服務設計。

若長輩發生跌倒意外，有「跌倒感應系統」偵測到長輩行為動作或姿勢異常，會立即通知現場人員前往攙扶協助；此外在中心的整體空間舒適度，安裝環境偵測設備，能隨時掌握室內空氣品質PM2.5、人體舒適溫度、一氧化碳CO濃度等，經由中保無限＋智慧科技的雲端運算，讓中心處於舒適、節能又安心的環境。

▲科技照護能夠過各種3C產品掌握長輩健康狀況。（圖／中保集團提供）

中保集團希望藉由此中心傳達「科技、智慧的全時照護理念」，藉以應用到公宅、長照等相關資源上。白天長輩到日照中心參加課程，晚上返家可以延續使用中保無限+智慧照顧解決方案，讓長者可以自立自主在家安心生活，所以在日照中心的休息室內，展示「智慧床墊」及「智慧語音」系統，語音遙控家電開關、電動床起身上下以及呼叫照顧者的功能。未來將以服務租賃方式，普遍推廣到台灣每一個有需要的家庭使用。