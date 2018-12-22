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新北「托老40間」達標　「中保、錸德」也加入長照守護行列

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▲▼新北市8年40間公共托老中心目標完成。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市8年40間公共托老中心目標完成。（圖／新北市社會局提供）

記者陳韋帆／新北報導

因應全台高齡化趨勢，新北市長日前喊出公、私立8年40間托老中心目標，在今（22）日泰山中保及永和錸工場兩家公共托老中心，正式開幕後已完成最後一塊拼圖。此次開幕的兩間托老中心分別導入中保、錸德兩大科技公司系統，透過科技實現「全時守護」的精神。

截至107年11月底新北市老年人口已經達到53萬5,916人，佔全國老人人口15.69％。新北市長朱立倫指出，公共托老中心除了利用市府的餘裕場地及公益回饋空間設置外，這次特別結合民間企業一起努力，使新北市的公共托老中心達到40家。

泰山中保托老中心導入中興保全智慧系統，入口處有人臉辨識，並即時傳送資訊給家屬，衛浴間內或休息區，還有預防跌倒偵測雷達，和燈光聲控等，連結物聯網，讓家屬了解長輩在中心活動情形，可謂「全時守護」入托的長輩。

永和錸工場托老中心則導入由錸德科技獨家開發的照顧APP，隨時記錄長者在中心內的活動狀況與身體機能檢測數據，包含長輩的選課，以及在活動中表現的情緒，匯集成影音聯絡簿和圓餅圖，家屬可透過APP了解長輩在中心活動狀況。

錸德文教基金會董事長楊慰芬表示，永和錸工場採用「減法照顧」，只要長輩自己做得來的，就放手讓長輩自己動手，中心內設計有100多種小遊戲，包含各種感官、認知、手腳操作的刺激和遊戲，只要長輩過關，就能獲得夢幣，累積夢幣能獲得咖啡或按摩等服務，以增加長輩的自立能力延緩退化。中心內還特別引進日本亞加泡澡浴缸，有臭氧殺菌等功能，還有烘焙坊，長輩可以自製麵包，帶回家跟家人享用。

關鍵字：新北市市府朱立倫長照中保錸德高齡化托老公托

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