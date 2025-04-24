高房價副作用！　Q1北市流失2萬人、竹市也減少

▲受高房價影響，台北市人口持續減少。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

北台灣8縣市人口流動，幾家歡樂幾家愁，在高房價推擠效應下，Q1桃園人口淨遷入人口最高，達8065人。不過，台北市持續明顯下滑，淨遷出人口達2萬949人，另外新竹市淨遷出人口也達620人。

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住商機構盤整內政部數據與實價登錄資料，北部8個縣市2025年Q1人口遷移各有增減，其中以桃園市淨遷入人口最高，達8065人，該區房價也相對親民，預售平均單價37.2萬元。

不過北部8縣市中，有2個區域淨遷入人口為負數，分別台北市、新竹市。台北市最嚴重，淨遷出人口達2萬949人，而Q1平均每坪房價高達坪123.3萬元；新竹市淨遷出人口達620人，平均每坪房價高達59.4萬元，僅次於雙北。

▲北部縣市Q1淨遷入人口與房價統計。（表／住商統計）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台北市淨遷出人口規模遠超其他地區，主因是區域房價遠非一般家庭所能負擔，加上近年通往新北、桃園的交通日益齊全，促使不少市民選擇『脫北』，轉往生活成本較低的周邊城市發展。」

至於新竹市，賴志昶分析：「該縣市相對地狹人稠，開發空間有限，新案房價也隨著房市多頭而起漲，令原本在新竹市工作的民眾，選擇往鄰近縣市移居，藉由長時間的通勤，讓居住品質取得更好的平衡。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充：「新竹市擁有許多高薪就業機會，理應具備人口吸引力，但人口卻移出，此一趨勢反映出即便具備經濟優勢的城市，若無法同步改善居住條件、空間規劃，也可能面臨人口外流問題。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「新竹市由東區、北區、香山區組成，其中位於東區的關埔重劃區是竹科人買房首選地段，但隨房價漲高，加上年輕人也普遍喜歡住重劃區，因此不會選擇新竹市，使得買盤出現外溢現象，觀察近年像是新竹縣的新豐、湖口買氣都有成長趨勢，且觀察新竹縣人口Q1仍成長2千多人。」

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