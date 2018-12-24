明年房市「3低1高」　再籲內政部「3高1低」政策建議

▲全聯會向政府提出「3高1低」政策建議。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

近年政府以「房地合一」、「實價登錄」等政策抑制房價，而房價也確實下滑1～2成不等效果顯著，但根據行政院主計處發布2017年家庭收支調查報告，台灣仍有10.53％家戶沒有自有住宅，所以不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（以下簡稱全聯會）預測明年房市走向為「3低1高」（參考 明年「3低1高」 讓利仍是成交關鍵！ ）後，再提「3高1低」政策建議內政部修整。全聯會理事長林正雄表示，自用住宅的成家需求仍存在社會，建議政府應朝「高成數、高期數、高寬限期、低利率」，三高一低」方向進行，才能幫助年輕人順利成家。



「這是去年就已經提出的建言，可惜政府並未採用。」林正雄嘆氣表示，今年仍然存在著相同的問題，因此再度提出，希望政府能感受到本項政策的重要性。根據行政院主計處發布2017年家庭收支調查報告，現今社會上有約10.53％家戶無自有住宅，其比例已較2016年的11.5％減少。可見在不動產不景氣的同時，剛性需求的自住者因而投入購買自有住宅，連帶使得無自有住宅的家戶比例大幅下降。

若政策可以幫助更多無自用住宅家戶早日「成家」，一來可活絡自住市場，使房市回歸平穩，二來可消化市場上空餘屋，避免高空屋率的資產閒置浪費，三來讓年輕人將租金轉為累積財富，脫離「窮忙族」困境。全聯會建議，政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，即由政府補貼金融機構提供高達九成的低利貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年並補助購屋貸款利率低於1％，以幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金，活絡房市增添內需景氣動能。

其實在今年8月初，內政部為了減輕年輕人購屋壓力，曾提出九成房貸的政策，由信保基金提供融資保證，銀行貸款可到七、八成，再加一成信保，就可以達到九成，年輕人只要自備款一成即可購屋。

林正雄認為，政府立意良善但因缺乏配套措施，引來不少社會爭議，其實這個方案很好，不過應該要配合搭配高期數、高寬限期、低利率，讓年輕族群面對資金運用分配時，能有更多選擇，政策才會完整。而對青年首購族群，建議政府仍應提供適當房貸補貼，才能讓住宅政策更符合居住者與購屋族的實際需求。