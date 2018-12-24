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安平區房價8年狂漲5成　台南市府進駐翻轉房市

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▲台南安平區鳥瞰。（圖／記者張瑞傑攝）

▲台南安平區房市8年漲幅高達5成以上。（圖／記者張瑞傑攝）

記者陳韋帆／綜合報導

全台市政府幾乎都設置在該縣市精華地段，但台南市卻建置在老台南人都認為的市交安平區，該地段因偏離市中心且鄰近海邊，過去房市交易並不熱絡，但近8年房價卻連連上漲，許多上市櫃知名建商也入主插旗。全國不動產企研室主任張瀞勻指出，近年安平區重大建設不斷，五期重劃區（市政特區）更是重點發展區域，也因此帶動該區段房價穩定上漲。

▲▼台南區實價登錄。（圖／擷取自內政部實價登錄網）

▲安平區實價登錄近三個月成交資料。（圖／擷取自內政部實價登錄網）

根據內政部不動產資訊平台資訊，101年安平區房屋均價每坪約10萬，直到最近三個月實價登錄揭露，均價已來到15.4萬／坪，漲幅高達55％；其中住宅大樓也從7.7萬／坪單價上漲至12.8萬元／坪，漲幅上達66.2％，甚至還出現逼近25萬單價成交的價格，在縣市合併後，整體房價漲幅高達5成。

近年許多上市櫃建商，包含「興富發」、「聯上」等知名建商搶進造鎮。過去安平區由於近海邊又是海埔新生地，也讓老台南人認為該區土地含鹽分高，因此房市交易並不熱絡，但台南市區已逐漸開發飽和，讓建設將開發重點鎖定在腹地廣大的安平區。

▲▼台南區新建案。（圖／591新建案提供）

▲安平區新建案開價與規劃現況。（圖／591新建案提供）

根據591新建案分析，台南市安平區近年房市發展極快，受惠於台南市政府坐落加持，提升該區機能，加上五期重劃區素地完整，未來更有「安平自由貿易港」等利多，吸引許多大型建商前往投資，包括「興富發」、「聯上」、「龍騰」及「泰嘉」建設等，跟當地十年前尚未開發相比，如今的安平區推案量爆發。

台南自縣市合併後台南市府、市議會都設置在安平區，且近年重大建設頻繁，交通有「快速道路86」、「安平自貿港區」；公園有「府平公園」、「林默娘公園」；觀光區域「漁光島沙灘」、「安平國家歷史風景區」等等。重大建設與市府中心移轉下，民間商場「新光三越」、「誠品」、「大潤發」以及「家樂福」也都陸續進駐。

台南市長久以來都屬於「內需市場」。全國不動產企研室主任張瀞勻指出，過去該區房價基期低，在縣市合併後、國內外觀光熱潮加持下，不僅吸引外縣市置產客投資店面、民宿，帶動當地價格，且台南市精華區素地稀少，建商陸續插旗外圍重劃區，新大樓遍地開花，拉抬整體價格

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