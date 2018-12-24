稅制不改台灣會崩壞　全聯會籲「廢除重稅」！

▲林正雄表示，稅制若不改，台灣將走向「崩壞式的結構」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

2011年政府開啟打房元年，「奢侈稅」政策上路，造成房市交易量下滑，緊接著2016年「房地合一稅」上路加上暴衝的「持有稅」，兩把稅制重劍對房市重傷害，當年交易量創下24.5萬棟的歷史新低，相較1996年最高峰50.9萬棟，交易量腰斬超過一半。重重傷害了全國近9成自有住宅族群的權益。當時的執政黨旋即在2016年總統大選吞下苦果，造成政權轉換。林正雄理事長表示，他曾於2014年預言：「誰打房，誰就將失去執政權。」也因此獲得印證。他更呼籲：「全台逾9成的自有住宅族群是最大的民意公約數，房地產業亦為產業火車頭，政府應以「穩定房市」、「挺房市」為施政宗旨。」

為了因應政府加強實施漲價歸公之土地政策，地政司每年定期考核各縣市之公告現值調整幅度，力求使「公告現值」趨於市價化。截至2018年底全國平均公告現值已較民國2011年上漲了173％，而全國六都則以新北市與台中市以漲幅197％並列冠軍。隨著公告現值暴增，不動產移轉時應繳付的土地增值稅亦隨之高漲。

然而因應政府2012年實施「實價登錄」、2016年實施「房地合一稅」起，我國不動產交易實已轉趨為「實價課稅」之形式，前述的漲價歸公已然實現，實不必以調漲公告現值使土地增值稅增加方式來實現。這樣的狀況反而使得地主為了支付巨額增值稅調高土地售價，這樣的漲幅最終只是轉嫁至銷費者，造成房價高漲。

另一方面，地方政府亦開始調高「公告地價」與「房屋標準單價」，使得以此為計算基準之地價稅與房屋稅跟著暴增，截至2018年底全國平均公告地價已較民國2011年上漲了137％，而全國六都則以台中市之漲幅150％最高。而房屋標準單價則由台北市的160％擊敗台南市與高雄市的81％奪冠。造成的亂象是有些地主因為無力繳付巨額的持有稅，而必須向政府申請分期繳付的亂象，實在令人啼笑皆非。

其實民眾購屋的資金，皆源自於扣完所得稅後辛苦攢存的錢。故持有房屋，不該被政府「處罰」。對於多數的民眾來說，房屋並不是會產生現金流的「資產」，而係安身立命的「住所」，若持有期間還要繳納繁重的持有稅，那麼不動產將成為「負資產」使得民眾無所適從。持有稅理應輕課，避免貧富差距拉大，否則台灣未來將走向「崩壞式的結構」。

例如商圈街道的店面因為人潮洶湧、交通便利使得商業茂盛。而地方政府因此將公告地價調高，房東的持有稅亦隨之增加，故而轉嫁至經營事業的租客身上，然而租客為了營業額不敢調漲產品售價，又或者調漲之後消費者不願買單而滯銷，因此租客只好咬牙苦撐，最終無力營運退出商圈，慢慢使得商圈空洞化。

又或者早年購屋族群，隨著時光推移，都市慢慢擴張使得其所有之房產屬於都市精華區，雖然房價高漲使得屋主看似身價亦高，然而屋主的年紀亦隨著光陰荏苒準備退休。但突然遭遇暴漲的持有稅，不禁開始擔憂，若賣了這個安身立命的住宅，他又能遷移到哪去呢？

事實上，前述的「持有稅」與「房地合一稅」雙重稅，使得不動產市場與國內商業經營環境受到諸多限制與壓力。房屋稅與地價稅的巨幅暴增，嚴重影響商業經營、都市更新推動、地上權招標與民眾換屋意願，建議政府通盤改善。不動產持有稅應對「使用收益」課稅，而非對於「財產本體」課稅。而房地合一稅的高額稅率，使得不動產市場流動性受到極大限制，也影響到不動產相關產業從業人員的生計。建議政府廣納產業界意見，廢除前述雙重稅，為我國創造興利與正常的交易環境。