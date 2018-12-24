明年「3低1高」買房時機已到？　台經院：成交關鍵在讓利！

▲林正雄認為無論新成屋、中古屋，明年將是自住買房好時機。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

107年已進入年末，也是房市盤整期第4年尾聲，對於房價、房市是否回溫，各方產學專家多數認為第5年仍是盤整期，而中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（以下簡稱全聯會）則認為，明年就是買房最好的時機。全聯會理事長林正雄表示，目前房市不管新成屋或中古屋，都已到「低利率」、「低自備」、「低總價」以及「高CP值」的3低1高時代，且端看房價已「築底反轉」，此時不買更待何時？不過台灣經濟研究員劉佩真提醒賣家，明年買賣成交與否，「是否讓利」才是促成交的關鍵因素。

▲仲介全聯會會員公司家數統計表。（圖／全聯會提供）

根據全聯會統計，仲介會員公司數量止跌回升。全聯會統計會員公司家數統計，最高峰時有7,423家會員公司，但因交易量能不足，許多會員公司無法繼續營運，只好黯然結束，因此會員公司數量開始連連下降。隨著房地產市場於106年成功築底反彈，並且107年交易量亦繼續增加，會員公司家數亦自107年3月開始連續8個月正成長，顯示市場交易狀況日漸熱絡。

房市已走向3低1高，全聯會理事長林正雄表示，央行利率已「連十凍漲」，讓房貸仍維持低利狀態，而房市現況許多產品都走向小宅規劃，更符合首購族需求，讓房市走到了「利息低」、「低總價」、「低自備」3低時代；另外，經過房市多年盤整期，房價來到底部，也是高CP值的時代來臨。他說，3低1高的現況，此時不買更待何時？

劉佩真分析，綜合國內外經濟成長趨緩與通膨溫和前景，108年央行難有進一步升息動作，除非考量預防性升息，但機率仍偏低；顯然108年國內房市依舊處於低利率的環境。

房屋買賣是否成交「關鍵仍在價格」，劉佩真指出，若價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長，否則賣方就此減緩讓利的幅度，甚至反向提高房價，反使買方出價意願偏低，仍是不利於整體成交的表現。更何況住宅房市供給端的壓力仍是抑制明年整體房市尚無法呈現全面復甦的主因，所以明年國內住宅市場交易結構將呈現「價緩跌、量難大增」的局面。