ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

明年「3低1高」買房時機已到？　台經院：成交關鍵在讓利！

ETtoday新聞雲

▲▼全聯會,林正雄。（圖／記者陳韋帆攝）

▲林正雄認為無論新成屋、中古屋，明年將是自住買房好時機。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

107年已進入年末，也是房市盤整期第4年尾聲，對於房價、房市是否回溫，各方產學專家多數認為第5年仍是盤整期，而中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（以下簡稱全聯會）則認為，明年就是買房最好的時機。全聯會理事長林正雄表示，目前房市不管新成屋或中古屋，都已到「低利率」、「低自備」、「低總價」以及「高CP值」的3低1高時代，且端看房價已「築底反轉」，此時不買更待何時？不過台灣經濟研究員劉佩真提醒賣家，明年買賣成交與否，「是否讓利」才是促成交的關鍵因素。

▲▼仲介全聯會會員公司家數統計表。（圖／全聯會提供）

▲仲介全聯會會員公司家數統計表。（圖／全聯會提供）

根據全聯會統計，仲介會員公司數量止跌回升。全聯會統計會員公司家數統計，最高峰時有7,423家會員公司，但因交易量能不足，許多會員公司無法繼續營運，只好黯然結束，因此會員公司數量開始連連下降。隨著房地產市場於106年成功築底反彈，並且107年交易量亦繼續增加，會員公司家數亦自107年3月開始連續8個月正成長，顯示市場交易狀況日漸熱絡。

房市已走向3低1高，全聯會理事長林正雄表示，央行利率已「連十凍漲」，讓房貸仍維持低利狀態，而房市現況許多產品都走向小宅規劃，更符合首購族需求，讓房市走到了「利息低」、「低總價」、「低自備」3低時代；另外，經過房市多年盤整期，房價來到底部，也是高CP值的時代來臨。他說，3低1高的現況，此時不買更待何時？

劉佩真分析，綜合國內外經濟成長趨緩與通膨溫和前景，108年央行難有進一步升息動作，除非考量預防性升息，但機率仍偏低；顯然108年國內房市依舊處於低利率的環境。

房屋買賣是否成交「關鍵仍在價格」，劉佩真指出，若價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長，否則賣方就此減緩讓利的幅度，甚至反向提高房價，反使買方出價意願偏低，仍是不利於整體成交的表現。更何況住宅房市供給端的壓力仍是抑制明年整體房市尚無法呈現全面復甦的主因，所以明年國內住宅市場交易結構將呈現「價緩跌、量難大增」的局面。

關鍵字：全聯會仲介林正雄台經院劉佩真房市利率自備款首購自住購屋讓利新成屋中古屋

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3648

安平區房價8年狂漲5成　台南市府進駐翻轉房市

全台市政府幾乎都設置在該縣市精華地段，但台南市卻建置在老台南人都認為的市交安平區，該地段因偏離市中心且鄰近海邊，過去房市交易並不熱絡，但近8年房價卻連連上漲，許多上市櫃知名建商也入主插旗。全國不動產企..

1小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3782

台開花蓮造鎮ING　「威秀IMAX」、打卡新熱點「最高雙螺旋滑梯」搶先看！

台開（2841）土地開發公司在花蓮洄瀾灣進行大型造鎮，打造農場、住宅等設施，繼日前打響名號的「貨櫃星巴克」後，再耗資3億餘元打造「新天堂樂園」，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」，預計在26日開幕，..

12月23日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/3782

LINE@也能長照　中保跨足插旗「泰山托老中心」開幕！

台灣正式邁入「高齡社會」，也就是說，每7人就有1人是65歲以上長者。看到社會結構轉型背後的長照商機，同時配合政府長照2.0政策，中興保全集團與新北市府合作泰山區的「中保托老中心」，今（22）日正式啟用..

12月22日 15:46

//cdn2.ettoday.net/images/3782

新北「托老40間」達標　「中保、錸德」也加入長照守護行列

因應全台高齡化趨勢，新北市長日前喊出公、私立8年40間托老中心目標，在今（22）日泰山中保及永和錸工場兩家公共托老中心，正式開幕後已完成最後一塊拼圖。此次開幕的兩間托老中心分別導入中保、錸德兩大科技公..

12月22日 15:05

//cdn2.ettoday.net/images/3781

設籍抽獎「淡水將破20萬人」　人口紅利房市買氣熱

新北市政府為吸引人口移入，舉辦設籍抽獎活動，目前總人口數已突破399萬5千人，其中以淡水區增加約3萬人表現最為突出，距離400萬人進入倒數計時。今（22）日再舉辦第9波抽獎，抽出印尼峇里島雙人來回機票..

12月22日 11:23

//cdn2.ettoday.net/images/3781

環狀線57％進度帶動房價？　房仲：早漲完了，帶動的是買氣！

捷運環狀線第一階段即將完工，整體進度已達57％，沿線建商、房仲開始紛紛傳出捷報，所以帶動了房價還是買氣？住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，捷運利多漲幅通常是在通車之前，該漲得早就漲完了，通車後房價就..

12月22日 10:50

//cdn2.ettoday.net/images/3724

「淡海輕軌」開通受惠　宏盛前三季純益27. 36億元

受惠淡海輕軌綠山線即將開通（參考　淡海輕軌將通車　「1字頭房價＋1,28K車票」宜首購？），淡海新市鎮買氣逐漸增溫，宏盛（2534）年底完工交屋的高峰期也將到來。宏盛昨（21）日舉行法說會指出，該公司..

12月22日 10:18

//cdn2.ettoday.net/images/3780

裝修變拆屋害鬧離婚　假名業者「連夜烙跑」找嘸人！

高雄市一對才結婚2年多夫妻，因新婚購買新屋入住需要裝修，經親戚推薦後請到「林義昌」施工，簽約收受訂金開工後，卻從頭到尾都沒監工，拆除師傅「打錯牆面、砌錯磚牆」，連陽台都被拆掉了，最終夫妻兩人差點因為此..

12月21日 17:37

//cdn2.ettoday.net/images/3779

專家神預測「央行利息連十凍」　再開金口「撿豪宅便宜」在明年

央行昨（21）日宣布利率連十凍，維持原息1.375％不變，台經院景氣預測中心主任孫明德在央行正式宣布之前，就以分析凍息機率較高。而台灣凍息相對美國不斷升息的現況，孫明德在「中信房屋Q4宅指數」記者會上..

12月21日 15:16

//cdn2.ettoday.net/images/3779

聲寶82年家電經驗跨房產　不蓋商辦捐37％土地興建「全齡住宅」

從事家電產業82年經驗的聲寶集團，在台灣已經家喻戶曉，昨（20）日突然與三井不動產簽訂合作意向書，宣布將在土城區蓋「全齡住宅」，令人不好奇為何突然轉向房產投資，而且要蓋也不蓋相對熟悉的「廠辦或商辦」，..

12月21日 12:47

相關新聞

市府進駐安平區　房價8年狂漲5成

仲介房產佣金　要申報綜所稅

鴻築金捷市　制震、捷運兩大機能　CP值最高

微笑台北　自備66萬輕鬆買三房

預言「央行利息連十凍」　再說豪宅將降價！

讀者迴響

熱門新聞

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

住的奢華不是看「裝潢」　而是要..

花蓮打卡新熱點　威秀、最高雙螺..

房價上漲　國人購屋年齡老5歲

市府進駐安平區　房價8年狂漲5..

房仲：環狀線57％帶動房市買氣..

每坪14.5萬！「佳展大景」助..

東京不動產價格到高點盤整期　從..

泰山、永和智慧托老開幕　新北4..

中保跨產業插旗　導入科技LIN..

最新新聞更多

房價上漲　國人購屋年齡老5歲

微笑台北　自備66萬輕鬆買三房

投資海外　2步驟避免被吸金

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

中美貿易戰衝擊　房地產為避險標..

三本公園　莊園與美術館級的首購..

台74線匝道沿線　蛋白區買房超..

鄭文燦欽點A7新市鎮成房市黑馬

國際飯店、遊艇俱樂部動工　新安..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366