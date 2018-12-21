鴻築金捷市　制震、捷運兩大機能　CP值最高的首購

▲「金捷市」外觀照。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

捷運機能是左右地區生活圈發展最重要的指標，而A7重劃區更是少數「先通捷運、再作規劃」的重劃區；位於文化一路旁中心商業區的「鴻築金捷市」距離捷運A7體育大學站僅600米，強調未來「樓下就是商場」的便利生活；有捷運、有商場，產品分布為26坪1+1房至38坪3房，首購制震宅訴求吸引不少民眾進場卡位，堪稱最具指標力的首購案，每坪單價約30.5萬元。

在A7中心商業區中，整體建築規劃比照信義計畫區、新版特區，採取跨區空橋設計，屬於高發展、高商業機能模式。金捷市規劃樓層高達28樓、採用EDS制震器及Alfa Safe耐震系統化工法，難得的雙重安全配套使該案備受青睞；再者，除了一二樓對外店面，由一樓延伸至地下一樓的500坪商場，據悉建商已展開招商，住戶只要下樓就能購物，新的商業與住宅開發模式，成為最大特色。

由於是首購指標案，「金捷市」訴求「輕負擔」：包括訂簽5％、工程期5%，在2年半的工期中、只要拿出總價的10%就能輕鬆購屋，更強調主打前100戶有早鳥價，因此全案半年前開案、就賣出400戶、近6成的銷售成績。

建築基地2090坪，屬於長形、大面寬基地，總規劃778戶，門廳挑高4.6米至6米，公設有交誼廳、媽媽教室、電影院、兒童遊戲室、戲水區、2樓有戲水池，頂樓有空中花園，公設比31.9%，每坪管理費暫定60元。

▲28坪2房位於邊間、雙面採光，有玄關，室內前後陽台、衛浴開窗，每房可擺放雙人床，是去化最快的戶型。（圖／記者張瑞傑攝）

標準層分為單層5併2梯~9併4梯；其中28坪2房位於邊間、雙面採光，有玄關，室內前後陽台、衛浴開窗，每房可擺放雙人床，是去化最快的戶型。而33坪、訴求每房都可擺雙人床的小3房產品也已完銷。

目前主力為26坪的機能2房 複合式空間的配置可依使用者需求而調整，如：臥室、書房或和室…等；主臥預留更衣間。同坪數、另一種格局廁所則搭配4件式衛浴。不含車位總價698萬元起。

建材部分，戶戶配置5+5mm膠合玻璃搭配錦鋐氣密窗，廚房採通用設計，搭配吊櫃下拉籃，烘碗機的INAX系列產品；主臥衛浴配置4合1暖風機，玄關搭配防火門、電子鎖等。



