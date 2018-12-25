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選舉干擾房市？　台經院：不動產、營造轉趨保守

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▲▼台經院。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台經院今日發布最新一期景氣動向調查。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日發布最新一期「11月景氣動向調查」，台經院表示，11月營建業受選舉干擾，導致房市買氣降溫，且招標作業、開工延後，未來半年不動產、營造業都轉趨保守看待。

台經院分析，營建業11月由上揚轉為下滑，主要是受到地方選舉干擾，令房市買氣降溫，加上部分縣市政府不排除重新檢視各計畫的適正性，故預定招標作業、開工時程恐有延後，營建業對於當月與未來半年景氣看法持平的廠商比重仍過半。

營造業方面，雖適逢地方選舉，主辦機關辦理驗收時程遲緩，所幸在房建開發的相關工程表現仍是穩健，故2018年11月營造業景氣持平視之。未來半年營造業景氣看壞比例明顯增加，主因有部分縣市政府不排除重新檢視，並研討各計畫的適正性，導致部分項目之預定招標作業、開工時程恐有延後所致。

台經院表示，將上述營建業對景氣看法調查結果，經過本院模型試算後，本次營建業11月營業氣候測驗點為92.94點，較10月之97.19點下跌4.25點。根據台經院各產業研究人員根據廠商問卷調查及工業產銷等相關資訊，營建業11月轉壞，未來半年將較11月看壞；建築投資則為11月持平，未來半年仍維持持平之產業。

關鍵字：台經院景氣營建營造投資不動產投資選舉房市買氣

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