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「貝殼找房」助擴增633間　住商總店數將達1,705間

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▲▼住商不動產董事長吳耀焜。（圖／記者陳韋帆攝）

▲住商不動產董事長吳耀焜宣布明年總店數將達1,705間。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

在平安夜的今（24）日，也是最資深房仲品牌「住商不動產」屆滿40周年的前夕，該公司董事長吳耀焜在此時宣布，明年將住商與旗下品牌總店數將達到1,705間。吳耀焜表示，受惠與亞太區科技業成長TOP1的「貝殼找房」合作，住商中國將大幅擴增633間，加上其他店數成長，預計明年將成長999間，且住商中國營業成長幅度將高達5成以上。

「貝殼找房」為中國大陸「鍊家地產」旗下網站，以互聯網概念打造新型態房屋買賣媒合，12月6日才奪下「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」第一名，今年整體平均營收成長率為987％，創下歷史最佳成績。

住商中國已與「貝殼找房」正式合作，該網站提供「買賣媒合」、「人力」、「物力」等資源，而住商提供「品牌」、「企業訓練」；買賣成交後「貝殼找房」收取傭金的8％，其餘為店家收益。吳耀焜表示，對岸已深刻了解到實體服務的重要性，所以選擇與住商合作。

住商中國目前擁有392間店面，原有的200多間店面，仍維持原有作法；今年新增的100多間遍布廣州、東莞、武漢、南京、合肥五大城市，則已開始了新的經營模式；吳耀焜指出，新經營模式已簽約，確定108年開始經營的店數已達到700間左右，預計明年將達到1,025間店、營收成長50％。

吳耀焜表示，除住商中國以外，「住商台灣」與旗下品牌「大家房屋」也都在穩定成長當中，統計三大品牌，明年住商不動產總店數將達到1,705間。

▼住商目前總店數與明年預計達到目標。（圖／住商提供）

▲▼住商總店數。（圖／住商提供）

關鍵字：住商貝殼找房互聯網房仲不動產中國大陸大家房屋吳耀焜鍊家地產

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