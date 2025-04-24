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西區豪宅+1　草悟道中古社區成交總價破4千萬

▲▼總太國美,西區,街景,草悟道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中西區草悟道首排中古豪宅「總太國美」，屋齡12年，4樓戶由老西區人創豪宅線購入。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中西區草悟道首排中古豪宅「總太國美」，屋齡12年，全社區平均成交價格為29萬元，去年僅3筆交易，僅一筆突破4千萬元大關，最高單價來到45萬元，今年出現2筆交易皆超越4千萬元，也讓西區再多一座豪宅社區。信義房屋專家認為，該社區位於草悟道第一排，擁有很強的視野。

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根據實價登錄揭露，屋齡12年的中古豪宅「總太國美」，該社區為大坪數視野豪宅，以往總價主力皆落在3500~4000萬元之間，近期4樓戶交易轉手，突破4千萬元，來到4100萬元，成為10樓以下最貴交易。

經查，最初屋主入手總評數103.4坪物件，總價2560萬元、單價僅25.19萬元，轉手獲利來到1540萬元，帳面相當驚人，也推升社區行情來到4字頭。

▲▼總太國美,西區,街景,草悟道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「總太國美」前棟可俯瞰草悟道，後棟則面對教育大學與山景，釋出量不多，也讓原屋主笑著離場。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱則表示：「以該社區來說，位於草悟道第一排，擁有很強的視野，不論前後棟的景觀都無遮蔽，加上近期草悟道商圈活絡，而西區過去就吸引不少自住客『搬不開』，也讓不少換屋族出籠。」

經查，新任屋主原本也同樣住在西區豪宅，兩社區車程僅4分鐘，「總太國美」前棟可俯瞰草悟道，後棟則面對教育大學與山景，釋出量不多，也讓原屋主笑著離場。不過西區也有出現賠售物件，如「由鉅大恆」就出現高樓層毛胚屋賠售800萬元出場案例，但由於總價仍有落差，曾志凱也建議購屋族可以多看多比較。

至於創價原因，七期房仲謝兒政認為：「該社區的視野，是七期高樓林立沒有的，加上近期其他新興重劃區的預售新案，又少見百坪規格，才讓西區中古屋的獨特性顯現。」

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關鍵字：豪宅中古屋交易台中西區

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