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孝女淚訴「他罵我肖批練還告我」　裝潢遭「青梅竹馬」坑殺100萬

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▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

▲傅小姐指控裝潢不僅材料不對，還做工粗糙等多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

記者陳韋帆／綜合報導

裝潢蟑螂時有所聞，遭「青梅竹馬」坑殺的就很少見，苗栗一名傅小姐長年居住國外，為台灣的母親購屋裝潢，但無法時常回國查看，所以委託從小一起長大並從事裝潢業的鄰居協助處理，每次報價都一次付清，前後兩次一共付了120萬元，誰知道回國後才驚覺瑕疵累累，還被對方控告「未結尾款」，最終只好淚訴「住宅消保會」尋求協助。住宅消保會理事長吳翃毅表示，到現場鑑定鄰居都還跳出來作證，「青梅竹馬」偷天換日，行為有夠離譜！

「從小一起玩到大，他怎麼可以罵我肖批練（台語：貪小便宜之意）？」傅小姐表示，因母親年事已大，自己決定放棄國外優渥的薪資，決定回台與母親共同居住，所以購買了一間四層樓的二手透天厝，因屋況不佳需要裝修，但長年在國外工作的他，擔心尋找不認識的人會有問題，且國外工作也尚未交接完成，索性交給「青梅竹馬」的隔壁鄰居處理，也乾脆的將120萬給了對方，誰知道竟然遭到對方坑殺。

一開始找「青梅竹馬」到現場估價，第一次喊價60萬，傅小姐就一次性全部給付，然後回到國外繼續工作；過了兩三個月左右回到台灣，竟然發現毫無動工跡象，甚至連材料都沒有進場，找到「青梅竹馬」後對方才告知「估算錯誤」，需要追交60萬，傅小姐不疑有他，又一次給付。兩次共付了120萬元。

「他手機拍給我的照片，跟驗收時完全不同！」傅小姐說，「青梅竹馬」收了錢以後，從材料進場到施工過程都用LINE拍攝給傅小姐看，最後告知他已完工後，傅小姐立即抽空歸國查看，竟發現「材料、衣櫥、櫃子」全都不對，離譜到甚至連「廚具品牌」都被偷天換日，做工又粗糙連門都關不起來，油漆也有許多垂流痕跡。

最後傅小姐找上「青梅竹馬」詢問發生甚麼事情，對方竟不願承認諸多疏失，還反到法院提告傅小姐「餘款60萬未清」，只好尋求律師協助，律師立即請傅小姐到住宅消保會進行「第三方公證與證據保全」；最終法院判決傅小姐勝訴，無須追加所謂的60萬尾款，並要求「青梅竹馬」償還未依市場行情超收的40萬元價金。

「傅小姐身、心、靈都遭受巨創了！」吳翃毅表示，傅小姐到住宅消保會時，是一邊啜泣加哽咽邊陳述狀況，讓人看得很難過，最離譜的是到現場鑑定時，隔壁鄰居還跑過來說「青梅竹馬」很怪，材料搬來搬去的，第一批搬來都只是拍照用的，然後隔天就搬走換一批來施工。

根據法院判決傅小姐無須支付60萬，但「青梅竹馬」反而要再歸還40萬超收價金，一來一往就是100萬元。吳翃毅表示，建議裝修還是找合法業者，倘若真沒有時間好好監督流程，可以到住宅消保會申請「裝修信託」，有專業人士協助監督可以省去諸多麻煩。

▼做工粗糙歪七扭八，連櫃子都關不起來。（圖／住宅消保會提供）

▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

▼明顯髒污並留下奇怪的孔洞，此櫃子也有一處無法關起。（圖／住宅消保會提供）

▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

▼油漆做工粗糙，電路孔位也不對，插座未安裝。（圖／住宅消保會提供）

▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

▼櫃子板材未貼木皮，有貼木皮的地方也與說好的材料不同。（圖／住宅消保會提供）

▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

▼油漆留有明顯裂痕。（圖／住宅消保會提供）

▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

▼看起來就是未完工的樣子。（圖／住宅消保會提供）

▲▼裝潢糾紛傅小姐指控多處瑕疵。（圖／住宅消保會提供）

關鍵字：住宅消保會吳翃毅裝修裝潢孝女裝潢蟑螂

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