ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

韓國瑜才上任來不及救　高雄85大樓「飯店」遭法拍

ETtoday新聞雲

▲▼85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲85大樓內部飯店傳出法拍。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

今（25）日除了是行憲紀念日、聖誕節之外，也是各縣市長就任的日子，高雄市因為韓國瑜當選，整個業界似乎席捲一股韓流風潮，高雄經濟即將起飛，但高雄市地標「85大樓」中的「樂活商旅」以及「君鴻國際酒店」還來不及等韓流席捲，就已傳出法拍訊息。

根據高雄地院公告，高雄市地標「85大樓」中，樓層為34、35樓以及37～85樓遭到法拍，債務人為億大聯合與君鴻酒店，目前為「樂活商旅」以及「君鴻國際酒店」，簡而言之，就是85大樓有兩間飯店遭法拍；該拍賣物一拍底價85億40萬元，預定法拍時間為2018年1月17日。

根據法拍業者消息指出，2011年該大樓曾由台灣金服標售，當時由億大聯合以32.18億元得標，得標公司董事長就是前幸福人壽董事長鄧文聰；該法拍標的物底價高達85億元，疑億大聯合在外舉債過高所致。

▲▼韓國瑜大宣示。（圖／攝影中心記者攝）

▲韓國瑜才剛上任，是否能扭轉乾坤仍是未知數。（圖／攝影中心記者攝）

寬頻房訊發言人徐華辰分析，高雄陸客減少，導致觀光蕭條、飯店入住率減少，韓國瑜目前才剛上任，是否能扭轉乾坤還是未知數；另外，目前該物件拍賣價格拆算單價，每坪約26.5萬，以過去85大樓中高樓層套房的脫標經驗而言，得標金額約14～17萬，所以推估至少三拍以後才有可能脫標。

徐華辰進一步分析，此次拍賣物件屬於大坪數、高總價產品，對比套房坪數小、低總價，單以過去的成交經驗評估尚有不足，所以三拍是否能拍出仍是未知數。另外，該案目前被登記為「禁止處分」，所以得標人得標後必須向法院申請解除，但過去未有先例，也會影響投資人進場意願。

記者去電「君鴻國際酒店」確認，目前仍在營運當中，而去年遭法拍的屏東大鵬灣大飯店、南投友山尊爵酒店也有同樣情況。徐華辰表示，即使飯店遭到法拍，也仍可繼續營業，直到順利脫標，新的所有權人才有可能進行新的管理或停業。

關鍵字：韓國瑜韓流禿子85大樓飯店法拍寬頻房訊徐華辰樂活商旅君鴻國際酒店

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3787

選舉干擾房市？　台經院：不動產、營造轉趨保守

台灣經濟研究院今（25）日發布最新一期「11月景氣動向調查」，台經院表示，11月營建業受選舉干擾，導致房市買氣降溫，且招標作業、開工延後，未來半年不動產、營造業都轉趨保守看待。

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3787

「台商回流、資金特赦」房市將回溫？　台經院：僅豪宅與商用不動產！

台灣經濟研究院今（25）日發布最新一期「11月景氣動向調查」，針對明年未來房市走向，台經院研究員劉佩真表示，受台商回流影響，商業不動產可能會有不錯的表現，但一般住宅部分則仍維持持平表現。

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3786

「貝殼找房」助擴增633間　住商總店數將達1,705間

在平安夜的今（24）日，也是最資深房仲品牌「住商不動產」屆滿40周年的前夕，該公司董事長吳耀焜在此時宣布，明年將住商與旗下品牌總店數將達到1,705間。吳耀焜表示，受惠與亞太區科技業成長TOP1的「貝..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3785

稅制不改台灣會崩壞　全聯會籲「廢除重稅」！

2011年政府開啟打房元年，「奢侈稅」政策上路，造成房市交易量下滑，緊接著2016年「房地合一稅」上路加上暴衝的「持有稅」，兩把稅制重劍對房市重傷害，當年交易量創下24.5萬棟的歷史新低，相較1996..

12月24日 13:10

//cdn2.ettoday.net/images/3785

全聯會重申房市政策　應調整為「3高1低」

近年政府以「房地合一」、「實價登錄」等政策抑制房價，而房價也確實下滑1～2成不等效果顯著，但根據行政院主計處發布2017年家庭收支調查報告，台灣仍有10.53％家戶沒有自有住宅，所以不動產仲介經紀商業..

12月24日 12:31

//cdn2.ettoday.net/images/3785

明年「3低1高」買房時機已到？　台經院：成交關鍵在讓利！

107年已進入年末，也是房市盤整期第4年尾聲，對於房價、房市是否回溫，各方產學專家多數認為第5年仍是盤整期，而中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（以下簡稱全聯會）則認為，明年就是買房最好的時..

12月24日 11:54

//cdn2.ettoday.net/images/3648

安平區房價8年狂漲5成　台南市府進駐翻轉房市

全台市政府幾乎都設置在該縣市精華地段，但台南市卻建置在老台南人都認為的市交安平區，該地段因偏離市中心且鄰近海邊，過去房市交易並不熱絡，但近8年房價卻連連上漲，許多上市櫃知名建商也入主插旗。全國不動產企..

12月24日 10:34

//cdn2.ettoday.net/images/3782

台開花蓮造鎮ING　「威秀IMAX」、打卡新熱點「最高雙螺旋滑梯」搶先看！

台開（2841）土地開發公司在花蓮洄瀾灣進行大型造鎮，打造農場、住宅等設施，繼日前打響名號的「貨櫃星巴克」後，再耗資3億餘元打造「新天堂樂園」，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」，預計在26日開幕，..

12月23日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/3782

LINE@也能長照　中保跨足插旗「泰山托老中心」開幕！

台灣正式邁入「高齡社會」，也就是說，每7人就有1人是65歲以上長者。看到社會結構轉型背後的長照商機，同時配合政府長照2.0政策，中興保全集團與新北市府合作泰山區的「中保托老中心」，今（22）日正式啟用..

12月22日 15:46

//cdn2.ettoday.net/images/3782

新北「托老40間」達標　「中保、錸德」也加入長照守護行列

因應全台高齡化趨勢，新北市長日前喊出公、私立8年40間托老中心目標，在今（22）日泰山中保及永和錸工場兩家公共托老中心，正式開幕後已完成最後一塊拼圖。此次開幕的兩間托老中心分別導入中保、錸德兩大科技公..

12月22日 15:05

相關新聞

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

「賣菜郎CEO紀念酒」　開賣1小時全掃光！

李佳芬腳踩8公分高跟鞋　笑稱：想換成布鞋

貓大爺午宴合照韓冰　焦點在深溝

輕軌二期喊卡　韓國瑜：確定停工

讀者迴響

熱門新聞

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

全聯會籲「廢除重稅」否台灣將大..

今年開工量逾萬棟　高雄居冠

明年「3低1高」　讓利仍是成交..

自住撐場　全年站穩28萬棟　近..

全聯會：政府應訂「3高1低」房..

未來半年房市預測　「商用起」、..

「貝殼找房」助擴增633間　住..

住商40年　I-EASY行動門..

台中十大豪宅榜　宝格掄元

最新新聞更多

台中十大豪宅榜　宝格掄元

文心1號　台中豪宅區稀有捷運小..

2019「 賣方高築牆，買方難..

住商40年　I-EASY行動門..

自住撐場　全年站穩28萬棟　近..

房價上漲　國人購屋年齡老5歲

微笑台北　自備66萬輕鬆買三房

投資海外　2步驟避免被吸金

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366