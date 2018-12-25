韓國瑜才上任來不及救　高雄85大樓「飯店」遭法拍

▲85大樓內部飯店傳出法拍。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

今（25）日除了是行憲紀念日、聖誕節之外，也是各縣市長就任的日子，高雄市因為韓國瑜當選，整個業界似乎席捲一股韓流風潮，高雄經濟即將起飛，但高雄市地標「85大樓」中的「樂活商旅」以及「君鴻國際酒店」還來不及等韓流席捲，就已傳出法拍訊息。

根據高雄地院公告，高雄市地標「85大樓」中，樓層為34、35樓以及37～85樓遭到法拍，債務人為億大聯合與君鴻酒店，目前為「樂活商旅」以及「君鴻國際酒店」，簡而言之，就是85大樓有兩間飯店遭法拍；該拍賣物一拍底價85億40萬元，預定法拍時間為2018年1月17日。

根據法拍業者消息指出，2011年該大樓曾由台灣金服標售，當時由億大聯合以32.18億元得標，得標公司董事長就是前幸福人壽董事長鄧文聰；該法拍標的物底價高達85億元，疑億大聯合在外舉債過高所致。

▲韓國瑜才剛上任，是否能扭轉乾坤仍是未知數。（圖／攝影中心記者攝）

寬頻房訊發言人徐華辰分析，高雄陸客減少，導致觀光蕭條、飯店入住率減少，韓國瑜目前才剛上任，是否能扭轉乾坤還是未知數；另外，目前該物件拍賣價格拆算單價，每坪約26.5萬，以過去85大樓中高樓層套房的脫標經驗而言，得標金額約14～17萬，所以推估至少三拍以後才有可能脫標。

徐華辰進一步分析，此次拍賣物件屬於大坪數、高總價產品，對比套房坪數小、低總價，單以過去的成交經驗評估尚有不足，所以三拍是否能拍出仍是未知數。另外，該案目前被登記為「禁止處分」，所以得標人得標後必須向法院申請解除，但過去未有先例，也會影響投資人進場意願。

記者去電「君鴻國際酒店」確認，目前仍在營運當中，而去年遭法拍的屏東大鵬灣大飯店、南投友山尊爵酒店也有同樣情況。徐華辰表示，即使飯店遭到法拍，也仍可繼續營業，直到順利脫標，新的所有權人才有可能進行新的管理或停業。