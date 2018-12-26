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貴婦團一次狂掃12戶豪宅　 賴正鎰：房市已回溫

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▲▼商總理事長賴正鎰。（圖／記者陳韋帆攝）

▲商總理事長賴正鎰認為房市已回溫。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

全國商業總會今（26）日召開2018年終房市記者會，全國商總理事長賴正鎰認為2018年推案量，已暴衝創下10年新高破兆、大幅成長43.5％，等同於股票「跳空漲停」的狀況，甚至有新案共180戶1小時內賣完，近日也出現一口氣掃掉12戶豪宅的貴婦團，代表房市已走出谷底，預測明年可望再成長5％，達到1.34兆元。賴正鎰指出，總結2018年是「量增價穩」，明年則是「量增價微揚」。

中央銀行日前宣布利率連十凍。賴正鎰表示，已造成銀行存款與通膨成負數狀態，例如台中開始出現一次購買2～3戶的客戶，就是要出租房子賺2.5％年租金投報率，甚至惠宇建設在捷運北屯機場站旁推新案，開案當天上午吸引數百人到場排隊，180戶一個小時左右全部賣完。

以他個人公司「鄉林」的個案而言，新北市新莊的新推案近日就有數百組客戶前來看屋；此外，因肥咖條款致使台商回流，豪宅也因此受惠，以台中的「山海匯」每戶約80～100坪不等為例，近日甚至有貴婦揪團，一口氣買下12戶、每戶約3.5億、拆算單價約45～48萬不等。

賴正鎰指出，因此讓利也從15％回到10％就可成交，山海匯後續還有2個團、每團約6～7人不等，已預約議價購屋。他說，從種種跡象看來，代表房市已復甦，明年房市將一片看好。

關於明年房市熱區排行，賴正鎰認為，韓流席捲的高雄將成為第一熱區；第二則是因盧秀燕隨之提出｢拚經濟」的台中；他說，今年5、6月房市就已出現谷底反彈現象，全年是「量增價穩」，展望2019年將總統大選將開打，不利房市政策也將消失，估計將是「量增價微揚」的狀態。

關鍵字：商總賴正鎰山海匯韓國瑜韓流盧秀燕豪宅貴婦團房市房產

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