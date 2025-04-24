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38坪畸零地變網美「紙片屋」　網友：超像熨斗屋

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南北區西門路三段巷內有塊僅38坪畸零地，近期蓋成網美紙片。（圖／翻攝自Facebook／台南店面出租頂讓.設備買賣）

記者張雅雲／高雄報導

台南北區西門路三段巷內有塊僅38坪畸零地，近期蓋成網美紙片屋，這棟整片鏽蝕鐵皮打造的透天，因獨特造型，引發網友熱議，在地房仲透露，屋主具建設背景，外觀相當吸睛，預估月租金也要約15萬元。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲外觀是整棟充滿鏽蝕風格的鐵皮透天，造型前衛吸睛，引發不少在地人熱議。（圖／翻攝自Facebook／台南店面出租頂讓.設備買賣）

該棟透天位於台南北區西門路三段24巷內，外觀是整棟充滿鏽蝕風格的鐵皮透天，造型前衛吸睛，引發不少在地人熱議，近期整棟完工，屋主在臉書粉專《台南店面出租頂讓.設備買賣》 PO文招租，並表示整棟出租、不分租，總坪數約90坪，租金則未透露。

網友對這棟「鏽蝕紙片屋」反應兩極，有人驚嘆「好美，像藝術品」，直呼以為是紐約風的「熨斗屋」；也有人擔心「鐵皮外牆隔熱差，冷氣電費恐怕很可觀」。記者聯繫屋主詢問租金，截至截稿前均未收到回覆。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該地為2023年由自然人入手，坪數為38.9坪，總價1577.6萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登，該地為2023年由自然人入手，坪數為38.9坪，總價1577.6萬元，換算單價為40.55萬元，土地使用分區為商業區。而建照顯示，該透天為地上3層，為鋼骨結構，建坪為91坪，每層樓約30坪。在地仲介透露，屋主具建商背景，造型才會這麼特殊。

住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清表示，該區地價落在40萬元上下，當初取得也算符合區域行情，目前店面每坪租金行情約1000~1500元，3面採光店面則達2000~2500元，該透天屋齡新且具特色，預估整棟月租金約15萬元。

張朝清表示，新光三越在原本的東帝士百貨舊址打造「台南小北門店」，北區未來將有新光三越在台南第3家分店，成為年輕族群朝聖新指標，帶動周邊商業發展，帶動區域店面租賃詢問度愈來愈高。

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關鍵字：台南網美紙片屋透天鐵皮租金北區

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