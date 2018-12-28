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「補強、安檢、重建」4年80億　內政部危老、都更大衝刺

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▲▼內政部,花敬群。（圖／內政部提供）

▲內政部次長花敬群表示，將投入80億預算加速都更推動。（圖／內政部提供）

記者陳韋帆／台北報導

依內政部不動產資訊平台2018年第3季統計，全台30年以上老舊房屋達410萬戶，且逐年快速增加，加以人口高齡化及近年來災害頻傳，例如近兩年發生2次0206地震，危老、都更刻不容緩，內政部表示，未來4年編列80億預算，投入耐震評估補助、都更業務等，將全力衝刺都市更新政策，讓國人享有安全、品質的居住環境。

對於常見問題？內政部次長花敬群表示，未來4年已籌編約80億元預算，投入都市更新業務，並針對以下常見問題「我家到底需不需要重建或都更？」、「需要重建的話該怎麼做？」、「政府補助有多少？」提供詳細資訊。

「我家到底需不需要重建或都更」？內政部指出，行政院核定之「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108～110年）」預計投入54億元，由政府主動針對民國88年底前興建完成之6樓以上建物辦理快篩及結構安全評估，透過全方位檢查，主動掌握建築物老化與損壞情形及因應方式；民眾也可以申請耐震評估補助，初評每件6,000元至8,000元，詳評每件最高60萬元，以進一步確認結構是否安全。

「需要重建的話該怎麼做？」建築物經快篩及結構安全評估後有拆除重建的需要者如何重建？民眾可以選擇依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」(以下簡稱危老條例)或「都市更新條例」辦理重建，如果已取得全體土地及合法建築物所有權人同意之基地，建議可依危老條例申請重建，重建計畫最快一個月內核定，最高可獲1.4倍法定容積獎勵。如基地規模大，產權複雜，有未辦繼承、神明會…等無法釐清權屬，或有少數人不同意更新、舊違章建築物難以處理等問題，則透過「都市更新條例」所規範嚴謹的程序與實質審議的機制來解決實務所面臨的爭議與困難，確保相關人權益可以獲得保障，政府也提出更多的容積獎勵、賦稅減免，來增加民眾參與更新的意願。

「政府補助有多少？」內政部表示，為減輕民眾都市更新的負擔，行政院核定之「都市更新發展計畫（108～111年）」預計投入17.9億元，協助公辦及自主更新案所需調查、規劃設計及關連性工程費用，民眾申請自主更新補助都市更新事業計畫及權利變換計畫費用最高可達800萬元；對於耐震評估後，如無重建需求僅須進行整建維護或局部結構補強者，也提供實施工程經費補助。

內政部也將積極輔導各地方政府陸續成立危老重建及都市更新輔導團，委託專業者直接進入社區協助居民整合、提供專業資訊等服務，引導民眾找到合適的危老重建或都更途徑。此外，內政部於今年8月與財團法人中小企業信用保證基金簽約，運用中央都市更新基金勻撥10億元專款提供100億元額度的保證，作為危老重建工程經費信用保證，以強化自主重建財務之可行性。

關鍵字：都更危老內政部花敬群

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