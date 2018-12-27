再駁韓陸資購屋論　內政部酸「涉及國安、應提具體建議」

▲韓國瑜呼籲中央開放陸資買房引起內政部頻關心。（圖／地方中心攝）

記者陳韋帆／台北報導

韓國瑜呼籲中央開放陸資買房，內政部次長24日深夜接受記者訪問，回應「本來就可以」後（參考 韓國瑜「開放陸資買房」 花敬群：本來就可以啊 ），26日內政部再提回應，列出多項政策與規定後。內政部表示，若讓陸資炒房將導致「國安問題」！

內政部公開發文表示，陸委會在91年修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第69條規定，將陸資取得我國不動產由禁止改為許可制，「已開放陸資來臺取得不動產」。其中如為從事工商業務經營之廠房、營業處所或辦公場所需要，或有助於整體經濟或農牧經營之投資，均得依規定申請許可後取得不動產，並無特殊限制。

目前對於陸資取得不動產的相關許可措施，內政部指出，主要是針對自然人取得住宅的部分進行規範。對於自然人，規定每人得基於自住需要，單獨取得1戶並供住宅用。至於購買登記完畢後3年內不得移轉，並對自然人取得之不動產訂有長期總量、每年許可數額及集中度數額等管制，是為「避免取得不動產集中於特定地區」，及可能「造成陸資炒作房地產市場疑慮」之因應措施。

開放陸資來臺取得不動產，是順應全球化潮流並有效運用資金及技術，期待提升整體土地資源開發利用。內政部表示，「並不樂見陸資來臺有炒作市場、影響社會安定或致生國安上的疑慮」。不動產市場的榮景不能僅依賴外資或陸資，經濟持續成長的動能及安居樂業的繁榮社會，才是讓房地產市場能永續穩定發展的重要基石。

內政部再次重申表示，地方首長若對於中央相關政策提出意見，「期待能清楚提供具體內容及建議方案」，讓地方及中央能朝正確方向共同努力健全整體房地產市場發展。