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住都中心一箭破除危老障礙　協購「國有房地」參與重建

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▲▼「國家住宅及都市更新中心」籌備處正式揭牌，以加速推動成立住都中心。（圖／記者葉佳華攝）

▲「住都中心」1月30日正式揭牌，近日射出一箭破除「國有房地」都更障礙。（圖／記者葉佳華攝）

記者陳韋帆／台北報導

「危老重建條例」已實行一年半，許多建商也推估明年為取得限時容積獎勵，將造成推案量大幅提升，「國家住宅及都市更新中心」（以下簡稱住都中心）為助攻危老加速推動，將協助購買因「國有房地」卡關的案件，解決其障礙。

住都中心在今（107）年1月30日經立法院三讀通過成立，成立宗旨為加速並排除都更障礙，而明年中央將力推危老重建，但危老重建困難重重，其中一項就是涉及國有房地時，因無法參與合建分屋或危老重建，即使住戶100％同意也將卡關，所以住都中心射出一箭破除障礙。

住都中心表示，住都中心已向國產署進行多次研商後確認，危老重建範圍內除國有財產外均已同意重建之個案，將由「住都中心」名義購買國有房地並參與重建，以協助相關危老個案順利推動。

危老重建時常面臨基地範圍涵蓋國有房地，導致無法順利推動，住都中心舉例，像是公寓內的某一層、臨路的帶狀畸零地、或是由國產署持分的房地資產，不僅單獨運用的效益較低，還可能阻礙相鄰基地的重建。所以民眾在進行危老重建整合時，發現基地範圍有類似上述情形，便能主動向住都中心提出申請協助處理。

關鍵字：花敬群住都中心為老重建國產屬國有地都更容積獎勵政策

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