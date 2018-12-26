營建署也搭「韓流」搶招商　高雄舉辦10.48公頃土地招商說明會

▲韓國瑜招商、拚經濟席捲全台，甚至營建署也搭招商潮。（圖／記者宋德威攝）

記者陳韋帆／綜合報導

韓國瑜「拚經濟」風格席捲全台，連內政部營建署都受到感染，發布「發掘高雄商機－高雄新市鎮產業專用區」招商說明會。營建署表示，此次釋出土地位於高雄新市鎮，總面積高達10.48公頃，新市鎮後期發展行政院也將設置科學園區，此外，新市鎮還有許多開發「獎勵優惠」，希望帶動高雄新市鎮整體發展。

▲「高雄新市鎮西南側產業專用區」招商基地現狀。（圖／營建署提供）

此次招商基地位於於「高雄新市鎮西南側產業專用區」，面積約10.48公頃，其中建蔽率、容積率分別為60%、300%，營建署認為，該區基地位子良好，鄰高雄都會公園，位處高雄市產業廊帶，北接路竹科學園區、南接加工出口區；另外，行政院已選定在高雄新市鎮後期發展區設置「科學園區」，營建署也正在辦理都市計畫變更及規劃作業，未來將一併帶動高雄新市鎮整體發展。

營建署指出，高雄新市鎮擁有新市鎮開發優惠，包含營利事業所得稅、地價稅、房屋稅及重購土地退還土地增值稅等多項稅賦減免，為讓投資方進一步瞭解基地狀況及獎勵優惠內容，將訂於107年12月28日在「高雄蓮潭國際會館」，舉辦高雄新市鎮第一期細部計畫區產業專用區招商說明會。

當日將邀請潛在「投資廠商」、「壽險業者」、「大型開發商」、「營運商」等參與，希望透過招商說明、開發潛力介紹及問答交流，彙整相關投資需求，並廣納各業界建議，作為後續公告招標，或招租及甄選文件擬定之參考。