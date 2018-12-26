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營建署也搭「韓流」搶招商　高雄舉辦10.48公頃土地招商說明會

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▲▼韓國瑜8日上午到高雄市美濃區參加白玉蘿蔔季大餐與感恩餐會，現場熱情民眾擠爆街道，爭相握手。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜招商、拚經濟席捲全台，甚至營建署也搭招商潮。（圖／記者宋德威攝）

記者陳韋帆／綜合報導

韓國瑜「拚經濟」風格席捲全台，連內政部營建署都受到感染，發布「發掘高雄商機－高雄新市鎮產業專用區」招商說明會。營建署表示，此次釋出土地位於高雄新市鎮，總面積高達10.48公頃，新市鎮後期發展行政院也將設置科學園區，此外，新市鎮還有許多開發「獎勵優惠」，希望帶動高雄新市鎮整體發展。

▲▼營建署新鎮組1071224-1基地現況圖。（圖／營建署提供）

▲「高雄新市鎮西南側產業專用區」招商基地現狀。（圖／營建署提供）

此次招商基地位於於「高雄新市鎮西南側產業專用區」，面積約10.48公頃，其中建蔽率、容積率分別為60%、300%，營建署認為，該區基地位子良好，鄰高雄都會公園，位處高雄市產業廊帶，北接路竹科學園區、南接加工出口區；另外，行政院已選定在高雄新市鎮後期發展區設置「科學園區」，營建署也正在辦理都市計畫變更及規劃作業，未來將一併帶動高雄新市鎮整體發展。

營建署指出，高雄新市鎮擁有新市鎮開發優惠，包含營利事業所得稅、地價稅、房屋稅及重購土地退還土地增值稅等多項稅賦減免，為讓投資方進一步瞭解基地狀況及獎勵優惠內容，將訂於107年12月28日在「高雄蓮潭國際會館」，舉辦高雄新市鎮第一期細部計畫區產業專用區招商說明會。

當日將邀請潛在「投資廠商」、「壽險業者」、「大型開發商」、「營運商」等參與，希望透過招商說明、開發潛力介紹及問答交流，彙整相關投資需求，並廣納各業界建議，作為後續公告招標，或招租及甄選文件擬定之參考。

關鍵字：內政部營建署韓國瑜韓流廠辦商辦科學園區投資廠商壽險業者開發商營運商

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