放寬限制中央別再543　賴正鎰讚聲韓國瑜「陸資買房」

▲商總理事長賴正鎰認為，將543條款調整為682才能為活絡地方經濟。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

高雄市長韓國瑜剛上任，就向中央政府爭取「放寬陸資」投資高雄、並放寬「購買房地產」的限制，此話一出立刻引起中央關注（參考 韓國瑜「開放陸資買房」 花敬群：本來就可以啊 ）。商總理事長賴正鎰受訪表示，陸客「買房房子仍在台灣」、「買到高價也是會賠錢」，希望民眾不要聽到陸資就害怕。

內政部針對此事回應，認為開放陸資涉及國安！（參考 韓籲放寬陸資購屋 內政部再回「涉及國安」 ）；房市專家Sway也公開發文表示，「開放陸資買房是自殺行為」、「全球都在防堵陸資買房」。賴正鎰則認為，很多人聽到陸資買房就害怕，但陸資買房後，房子仍在台灣，要搬也搬不走，如果真炒作房價，也會有賠錢風險；他舉例，日本人曾以14億美元購買「美國洛克斐勒中心」，結果大虧11億，美國人僅用約3億美元購回。

對於如何放寬「陸資購屋」限制，賴正鎰表示，過去15年來，陸資受貸款5成、一年只能住4個月、持有3年才能出售的「543條款」，導致過往陸資購買總數僅4百多戶；他認為，政府應該不要再用543，應改成682，即貸款6成、每年在台可居住8個月、持有8年即可出售，才能為地方經濟注入活水。