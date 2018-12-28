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京城賣港商4戶豪宅爽收5.84億　大笑「韓流不強、業績6倍而已」

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▲▼京城建設豪宅建案京城。（圖／記者陳韋帆攝）

▲京城建設旗下豪宅建案「京城」一口氣賣出4戶，總金額高達5.84億元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

韓流持續發威，根據京城建設（2524）公告，高雄建案「京城」昨（27）一口氣賣出總價高達5.84億元4戶豪宅，買家為歐洲高檔家具「香港富商樂施達」（Luxtek），將作為台灣旗艦展示中心使用。高雄建商龍頭「京城建設」發言人表示，韓國瑜當選後高雄信心都回來了，短短一個月銷售金額已高達約12億元。

該豪宅建案位於高雄農16特區，此次港商「樂施達」買下的4戶店面總面積為557.14坪、總價5.84億元（含4車位），拆算單價後每坪約104.9萬；其中神農路91號「三角窗店面」共260坪，為4戶中面積最大，成交總價2.88億元，拆算後每坪單價高達111.2萬元，創下鼓山區店面成交次高紀錄。

京城建設昨天股價上漲1.45元、收25.25元；周敬恆表示，樂施達已租賃該4間店面兩年多，在六都選戰過後，業者因看好高雄未來發展，所以決定轉租為買，昨日正式買下，由於交易總額超過3億，所以京城建設隨後立刻發布重訊。

對於韓流效應是否真帶動高雄經濟與房市？周敬恆開玩笑說，「不多啦！6倍而已。」隨後認真表示，高雄房市近日明顯增溫，周敬恆指出，六都選戰前京城建設每月銷售金額約落在1億～2億不等，在韓國瑜當選市長後，京城建設旗下建案總成交金額已達12億元，為多年來未見熱銷市況。

京城建設今（107）年購地1,974.29坪，扣除已興建中建案後，京城建設尚有1萬坪的土地庫存可供使用。對於未來是否因應「韓流效應」加速推案腳步，周敬恆表示，集團將按照原定計畫進行銷售。據了解，京城明年已知新推案有「時尚京城」、「京城大苑」、「美術皇居」、「林德官段1135」等，總戶數約811戶、總銷高達213.22億元。加上目前銷售中建案「京城凱悅」、「極境」等，推估明年可銷售建案總銷金額將超過400億元。

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