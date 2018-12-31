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違規「套房隔間」多起死亡火災　新北元旦起樓下點頭才能蓋

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▲▼裝潢,拆除。（圖／記者陳韋帆攝）

▲隔分租套房未依法申請就可拆除，108年起就算合法申請，還要樓下鄰居同意才能蓋。（圖／記者陳韋帆攝）

許多人投資房地產買屋後，會將屋內隔成多間「分租套房」出租，爽爽當包租公、包租婆大賺租金，卻也時常造成鄰居困擾，甚至引發公安疑慮。新北市政府表示，為維護建築物安全，自108年1月1日起裝修套房不僅需依規定申請室內裝修，而且必須取得裝修樓層正下方住戶的同意書，否則就要被處罰6~30萬元罰鍰。

台灣過去「有土斯有財」的觀念，讓許多人有了錢以後，除了自住的房子還會多買幾間做為理財工具，然後當起包租公或包租婆，然而有些人除了賺整層租金還是不滿足，希望獲得更高的投報率，加上台北因房地不足、地狹人稠，市場供需法則下，出現了「分租套房」。

房東將2～4房的房子，隔間全部打掉，切割成一間間的小套房，價格低於一般套房1～3成不等，但總收租金額，比房東用原本的整層樓出租多了2倍以上，就是所謂的分租套房；看似各取所需的行為，實際上卻時常造成樓下鄰居困擾，因結構因施工不當遭受破壞，出現漏水甚至結構安群等問題。

此外，格局變更後也時常不符合「消防法規」，導致逃生安全等問題，大台北地區近年還發生數起違規「分租套房」火災，且因逃生路線不足，導致無法逃生死亡的案件。新北市政府表示，新修訂的「新北市辦理建築物裝修為多間套房審查原則」，增加未來欲將合法房屋改裝成多間套房者，必須檢附樓下住戶同意書才能進行裝修之規定。

自108年1月1日起，改裝多間套房之屋主必須檢附直下層住戶所有權人同意書，若為同一所有權者，則必須出具建築物權利證明文件。但裝修案地址如果位於一樓，且其直下層非供住宅使用者，則不受此限。

私自隔間套房出租，涉及建物構造變更，可能造成結構體破壞。工務局說明，例如增設浴廁將使排水系統負擔加重、增設插座可能造成電力系統過載，引發公共危險；另外，03年訂定「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」，以建築物結構載重安全及建築技術規則相關規定審查，管理建築物使用安全外，為遏止不肖房東搭蓋違建出租套房牟利，防範潛藏的災害風險，違章拆除大隊又於104年成立頂樓違建出租套房專案加強執行，截至107年11月底止，已專案拆除1679案，目前仍在持續進行中。

工務局指出，出租套房房客流動量較高，出入人口複雜，無論在建築物結構、生活及環境品質皆會造成影響，據統計，自107年1月迄今，接獲套房施工噪音及漏水陳情案件高達994件，因此新北市增訂套房裝修規範，不但希望維護建築物安全，也期待保障大多數民眾居住品質及權益。

關鍵字：分租套房違規隔間新北市工務局市府拆除違章包租公包租婆，元旦

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